Фонопед о шансах МакSим вернуть голос: «Надо знать, насколько пострадал мозг»

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Алексей Хитров
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Ранее невролог заявил, что после полутора месяцев пребывания в коме певице потребуется длительная комплексная реабилитация.

Фонопед о шансах МакSим вернуть голос: «Надо знать, насколько пострадал мозг»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Восстановление голоса после продолжительной тяжелой болезни у певицы МакSим будет зависеть от того, как сильно пострадал мозг, говорит вокальный и речевой фонопед Галина Улезько.

«Надо знать, насколько пострадал мозг за время болезни, в какой степени была гипоксия, что будет с сердечно-сосудистой системой, насколько это восполнялось кислородом», — цитирует специалиста сайт KP.RU.

Фонопед отметила, что у певицы было много общей патологии. В частности, она ранее имела серьезные проблемы с внутренними органами и осложнения с сосудами головного мозга, усугубленные приемом наркотиков и алкоголя.

В то же время, подчеркнула Улезько, бывали случаи, когда пациенты с 80% поражения спасали легкие с минимальными остаточными явлениями.

15 июня певица сообщила о госпитализации на своей странице в Instagram. Артистке стало плохо во время концерта в Казани. Ее привезли в больницу с высокой температурой и поражением легких — 40%. Спустя четыре дня МакSим ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. В дальнейшем ее перевели на ЭКМО — метод насыщения кислородом через кровь.

Несколько раз певицу выводили из состояния медикаментозного сна и вводили обратно, потому что организм был слишком слаб. Только 3 августа артистка вышла из комы и сделала свой первый самостоятельный вдох за длительное время пребывания на ИВЛ. Через неделю после пробуждения певица опубликовала свой первый пост в Instagram после длительной болезни. Еще через несколько дней МакSим вернулась домой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после полутора месяцев пребывания в коме певицу МакSим ждет долгая комплексная реабилитация. По словам невролога и реабилитолога Виктора Косса, артистке потребуется восстановление легких и бронхов, баланса крови, сердечно-сосудистой и нейромышечной систем, а также психики.

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