Двое афганцев выпали из транспортника США в попытке убежать от войны

Происходящее в аэропорту столицы Афганистана невозможно сейчас назвать стабильной. Покидающие страну американские военные попытались взять воздушную гавань под контроль, однако это им не удалось.

Прорвавшиеся на взлетные полосы местные жители всеми силами пытаются покинуть страну. Вертолет ВВС США отгоняет их, чтобы освободить дорогу транспортнику, но отчаяние граждан достигло предела. Они хватаются за шасси и пытаются руками его остановить.

Сети облетели шокирующие кадры, как несколько афганцев зацепились за стойки во время взлета транспортника C-17A Globemaster III. Когда пилот стал убирать шасси, люди полетели с огромной высоты вниз на жилые дома.

Как сообщалось ранее, около пяти человек погибли во время стрельбы, открытой американскими военными по прорвавшимся в аэропорт гражданским. Сообщалось, что они стреляли в воздух.