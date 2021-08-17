Яркий оргазм ищи в тазовом дне: фитнес-тренер дала советы по улучшению качества секса

Полноценная, с мощными оргазмами, чувственная жизнь неразрывно связана с низом живота. Оказаться в самом тазовом дне, чтобы надрессировать все его мышцы и, таким образом, улучшить качество сексуальных ощущений, предложила в беседе 5-tv.ru профессиональный тренер по фитнесу Ирина Лазаричева.

Тазовое дно вмещает несколько слоев мышц, именно они обеспечивают правильное расположение и работу тазовых органов, в том числе матки, мочевого пузыря и кишечника. Различные слои слабо поддаются тренировкам, «достать» каждый, в зависимости от глубины его расположения, способны упражнения на внутренние группы мышц.

Для начала специалист предлагает найти у себя мышцы тазового дна.

«Это мышцы промежности, которые располагаются между седалищными костями, лобковыми костями и копчиком. Седалищные кости — это те косточки, на которых мы сидим. Их две, мы почувствуем их, если подложим кисти под ягодицы», — рассказала тренер.

Отличия женского и мужского таза видны не только на глаз, но и имеют разные свойства: у прекрасной половины он более широкий, с более эластичными мышцами. Это объясняется предназначением женщины как продолжательницы рода.

Мышцы тазового дна имеют три слоя: глубокий, поверхностный и средний.

«Поверхностный слой позволяет нам напрягать стенки влагалища, стягивать его и зажимать задний проход. Средний отвечает за те же функции, а вот за непроизвольное сжимание стенок влагалища отвечает глубокий слой мышц тазового дна», — раскрыла эксперт механизм «внутренней кухни» половых органов.

Специалист по движению напомнила, что ошибкой многих страждущих улучшить качество сексуальной жизни является стремление «накачать» мышцы, которые отвечают за вход во влагалище. Это в корне неверно, потому что стенки «чувственных врат» имеют гладкую мускулатуру и поэтому не поддаются намеренным сокращениям.

Что же делать? — Идти дальше, вглубь, укреплять именно глубокую мускулатуру, при этом правильно дышать, — советуют мастера по движению. В этом вам помогут пилатес и йога. Не стоит забывать про мышечный спинной корсет: положение нашего таза и функционал тазового дна очень сильно зависят от нашей осанки и состояния ягодичных мышц, а также тазобедренных суставов.

«Для того, чтобы ваша половая жизнь была более насыщенной, а оргазмы — яркими, потребуется:

постоянно делать дыхательную гимнастику заниматься своей осанкой регулярно выполнять гимнастику по улучшению осанки, укреплению ягодиц и подвижности тазобедренных суставов», — подытожила Ирина Лазаричева.

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