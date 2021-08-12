Оргазм не заставит себя ждать: эксперт перечислила упражнения для достижения экстаза

Получить оргазм страстно желают сотни миллионов женщин. Причем яркую разрядку, которая возникает во время вагинального секса. Считается, что от 50 до 80% прекрасной половины человечества не способны его достичь без дополнительной внешней стимуляции. Дедушка Фрейд утверждал, что в противовес «нормальным» вагинальным оргазмам, клиторальные — говорят о психологической незрелости и инфантильной сексуальности женщин.

Погоня за чувственным наслаждением начинается уже в юном возрасте. Исследуя собственное тело через клитор, девушка «прощупывает» оттенки блаженства.

«Ты трогаешь себя, изучаешь свое тело; понимаешь, где тебе приятно, мастурбируешь. Возможно, твоя первая разрядка произошла от стимуляции душем, оттого, что ты лезла по канату, подтягивалась на турнике, напрягая и скрещивая ноги; ехала на лошади или велосипеде», — описала первый опыт вкушения «запретного плода» эксперт центра сексуального и семейного образования Ульяна.

Способность вызывать миотонический оргазм, возникающий при сильном напряжении мышц бедра и таза, без стимуляции половых органов, со временем теряется. Чтобы вновь обрести эйфорическое парение, специалисты предлагают прибегнуть к специальным физическим упражнениям, основанным на телесно-ориентированных практиках.

Первое упражнение, которым поделилась специалист центра секс-образования, было разработано учеником Зигмунда Фрейда и направлено на выработку рефлекса оргазма. Его цель заключается в том, чтобы снять блоки и зажимы с половых органов, расслабить гениталии. Для чувственной тренировки понадобится динамичная музыка и таймер, можно использовать телефон.

«Круг № 1 — 15 минут.

Ложишься на спину, ноги сгибаешь и поднимаешь таз максимально вверх так, чтобы лобок оказался самой верхней точкой. Кулаки ставишь под пятки.

Круг № 2 — 15 минут.

Убираешь кулаки из-под пяток, ступни ставишь на пол. Когда уже продвинешься, можешь стоять на носочках. Таз продолжаешь тянуть вверх.

Круг № 3 (силовой) — 15 минут.

Не меняя положения тела второй позиции, начинаешь движения тела попой вверх и вниз таким образом, как будто снизу есть резиновый шарик, отталкивающий тебя вверх от земли.

Круг № 4 — 10 минут.

Положения тела не меняешь, просто опускаешь таз на пол, руки по сторонам параллельно телу, ноги согнуты в коленях. Максимально расслабляешься и начинаешь медленно и микроскопично разводить и сводить колени», — подробно проинструктировала Ульяна.

Вторую практику придумал другой последователь учения Фрейда Александр Лоуэн.

«Поставь ноги на ширине около 25 см. Ноги стоят прочно, ступни параллельно друг другу, колени слегка присогнуты, вес тела смещен на передние части стоп. Плечи опущены вниз, грудь расслаблена, живот опущен вперед, положить кисти на бедра. В этой позиции попробуй медленно поворачивать бедра по кругу справа налево. Движение должно совершаться тазом, торс и ноги немного помогают ему. Затем смени направление и повтори те же движения в противоположную строну», — поделилась специалист центра.

Это упражнение обеспечит приток крови к органам таза и приведет вас в легкое возбуждение.

«Очень важное правило — дышать. В сексе не задерживай дыхание, не зажимайся, дыши животом, только тогда оргазм не заставит себя ждать», — подытожила секс-эксперт.

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