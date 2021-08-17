Итоги приемной кампании в вузы: новые правила поступления обернулись катастрофой

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До сентября абитуриенты будут находиться в ожидании.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com; 5-tv.ru

Российские выпускники замерли в ожидании - сегодня станут известны результаты приемной кампании в вузы. Но запомнится она, прежде всего, громким скандалом - новые правила поступления обернулись настоящей катастрофой для тысяч абитуриентов по всей стране.

Все итоги вступительной кампании поведут только в сентябре. В списках востребованных специальностей остается медицина. В один из вузов северной столицы, где готовят врачей – конкурс доходил до 900 человек на место! Значит ли, что это доктора  потеснили по популярности, юристов и экономистов – пока вопрос открытый.

Роман Ишмухаметов разбирался в парадоксальной ситуации.

 

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