Не нашли места: почему под памятником Олега Даля похоронена другая знаменитость

Под надгробной плитой актера Олега Даля на Ваганьковском кладбище на самом деле находится гроб совсем другой знаменитости, тогда как легендарный артист похоронен в трех метрах от него. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Издание выяснило, что в 1981 году, когда Даль умер, родственники захотели похоронить его на центральной аллее кладбища, однако дирекция не смогла найти там места. После того как в дело вмешался Союз кинематографистов, директора обязали выделить место для могилы Даля. Тот распорядился подхоронить актера к балерине Большого театра Любови Рославлевой, скончавшейся в возрасте 30 лет в 1904 году.

Копая могилу, работники кладбища наткнулись на гроб танцовщицы, который, на удивление, оказался почти нетронутым временем. Поэтому новую яму решили выкопать несколько поодаль. Так и получилось, что Даль лежит не под своим памятником, а в нескольких метрах от него. Позже рядом с ним похоронили его вдову и тещу.

К слову, могила Олега Даля входит в десятку самых посещаемых на Ваганьковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит захоронение актрисы театра и кино Веры Глаголевой, где установлен памятник за десять миллионов рублей.