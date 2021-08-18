Проклова рассказала, как заработала на роскошный особняк в Сочи за 30 млн рублей

Актриса Елена Проклова купила в Сочи роскошные апартаменты стоимостью в 30 миллионов рублей. Знаменитость приобрела четыре однокомнатные квартиры, которые умелые дизайнеры превратили в роскошную недвижимость. Для обустройства своего жилья заслуженная артистка РСФСР выбирала только натуральные материалы: дерево и камень.

Общая площадь апартаментов знаменитости составляет 120 квадратных метров, сообщает сайт KP.RU. Дом, в котором Проклова приобрела квартиру находится в самом центре Сочи, вид с балкона актрисы открывается на Черное море. В доме актрисы две спальни, столовая, совмещенная с гостиной, две спальни — Прокловой и ее дочери, сауна, джакузи и массажный стол.

По словам артистки, она приобрела свою недвижимость за 15 миллионов рублей. Звезда кинокомедии «Будьте моим мужем» уверяет, ради своих роскошных апартаментов она работала три года. Как известно, недвижимость в цене растерт, квартира Прокловой уже стоит в два раза дороже. Сейчас знаменитость строит дом в Сочи. Особняк с бассейном и сауной будет располагаться в горах.

Елена Проклова с малых лет снимается в большом кино. В девятилетнем возрасте она появилась в роли Герды в советской сказке «Снежная королева». Широкой публике актриса знакома участием в таких картинках, как «Будьте моим мужем», «Собака на сене», «Мимино».

Знаменитость несколько раз состояла в официальных браках. Первым мужем актрисы стал режиссер Виталий Мелик-Карамов, от которого она родила дочь Арину. Второй раз Проклова зарегистрировала свои отношения с врачом Александром Дерябиным. Третьим мужем артистки стал бизнесмен Андрей Тришин. Супругу звезда советского кино подарила дочь Полину. Ее старшая сестра более, чем на 20 лет старше младшей наследницы Прокловой. А единственная внучка актрисы всего на год младше своей тети.

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