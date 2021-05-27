Аборты и поклонники: ТОП-6 романов актрисы Елены Прокловой

Имя заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой сейчас на слуху, только, к сожалению, не из-за новых ролей, а благодаря громкому скандалу, которым обернулись откровенные признания о сексуальных домогательствах в ее адрес.

При этом, артистка сама прославилась как известная соблазнительница и даже разлучница. Издание «Собеседник» предложило своеобразный перечень главных мужчин в жизни Елены Прокловой.

Виталий Мелик-Карамов

Это первый муж актрисы, она вышла за него в 17 лет, довольно быстро забеременела, но под давлением родни сделала аборт. Позже все-таки она родила от режиссера-документалиста дочь Арину. В материнстве Проклова не видела помех работе, она продолжала играть в театре и сниматься в кино. Однажды Мелик-Карамов поставил ей ультиматум — он или профессия. Проклова забрала дочь и ушла после четырех лет брака.

Олег Янковский

Через два года после развода Проклова оказывается на одной съемочной площадке с легендарным Олегом Янковским. Актер невероятно сильно увлекся ею, хотя и был женат. Более того, Проклова забеременела от Янковского, но приняла решение сделать аборт, чтобы не разрушать семью артиста.

www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Александр Дерябин

После разрыва с Янковским Проклова знакомится с врачом Александром Дерябиным и выходит за него замуж. В этом браке Елена потеряла двух детей — ее новорожденные близнецы скончались, не прожив в этом мире и минуты. Союз Прокловой и Дерябина просуществовал, как и первый, четыре года, и потеря детей стала завершающим аккордом.

Андрей Миронов

Проклова тяжело переживала потерю детей, актриса впала в депрессию, выйти из которой ей помогла работа. В 1981 году она снимется в одном фильме с самим Андреем Мироновым. Как и в случае с Янковским, актер женат, но страсти со съемочной площадки перебрасываются в реальную жизнь.

Приводить в чувство обоих пришлось супруге Миронова актрисе Ларисе Голубкиной, которая заявилась на съемки и расставила все точки над «i». Стоит отметить, сама Проклова утверждает, что ушла от Миронова не из-за скандала с Голубиной, а потому, что влюбилась в другого.

www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Михай Волонтир

Еще один женатый любовник Прокловой. Познакомившись на съемках с актером, получившим всесоюзную известность за роль Будулая в картине «Цыган», артистка без труда завладела его сердцем. Михай и Елена во время занятости в фильме «Будь счастлива, Юлия!» вместе жили в гостинице. Однажды туда нагрянула супруга главного цыгана страны. Скандал был такой сильный, что паре пришлось отказаться от отношений.

ТАСС / Потырнике Михаил

Андрей Тришин

С предпринимателем Тришиным у Прокловой оказался самый крепкий и счастливый союз из всех. В браке, который длился 30 лет, родилась дочь Полина, пара официально развелась совсем недавно. При этом, актриса и ее бывший муж продолжают жить под одной крышей и относятся друг к другу с уважением и благодарностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандал разгорелся после того, как заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, что в юности несколько раз испытала на себе сексуальные домогательства со стороны ее коллег по цеху — актеров и режиссеров. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых актеров.

Российские знаменитости разделились на два лагеря: одни подтвердили достоверность откровений артистки и посочувствовали ей, другие — набросились на нее, обвинив в дешевой попытке самопиара.