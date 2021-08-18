Страшный сон Пентагона: США всерьез обеспокоены тайной русского «Буревестника»

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Оксана Тарасова
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РФ намерена вскоре провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты, что поставит Штаты в затруднительную ситуацию.

Страшный сон Пентагона: США всерьез обеспокоены тайной русского «Буревестника»

Фото: ТАСС / Савицкий Вадим

Американские военные обеспокоены и смущены известием о скорых испытаниях новой российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Это одна из самых загадочных новинок вооружения, и Вашингтон в ужасе от того, что не обладает хоть толикой информации о боевой мощи Москвы. Об этом рассказали в своей статье эксперты из КНР.

Китайские аналитики утверждают, что новость о «Буревестнике», который и без того вызывает нездоровый интерес западных стран, вызвала в Пентагоне настоящий переполох. Авторы статьи полагают, что испытания ракеты пройдут на Новой Земле, а потому в ближайшие дни американская разведка бросит все свои дела и займется исключительно русской «птичкой».

«Считается, что „Буревестник“ получит ядерную энергетическую установку и благодаря ей будет обладать фактически неограниченной дальностью полета», — рассказали эксперты.

Отмечается, что это распространенное мнение очень беспокоит Пентагон. При этом никаких подтвержденных данных о технических характеристиках крылатой ракеты в США получить не могут. Зато американцы знают, что на новое оружие в Москве делают большие ставки, кроме того, планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.

Китайские аналитики в статье для издания Sina признают, что «Буревестник» обладает преимуществом над всеми предшественниками за счет дальности, кроме того, может маневрировать в полете и оставаться неуловимым для систем противовоздушной обороны. Военные силы США в затруднении: по мнению экспертов из КНР, представители Пентагона сделают все, чтобы раскрыть тайну «Буревестника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США. Главу Северного командования ВС Америки Глена Ванхерка беспокоят российские разработки в сфере ракетных вооружений и создания бесшумных подводных лодок.

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