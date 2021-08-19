Пьеха объяснил отказ забрать сына к себе после скандала с избиением

Скандальная история с нападением супруги известного футбольного судьи Владислава Безбородова на маленького сына певца Стаса Пьехи наделала много шума в российских СМИ. Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, исполнитель не спешит перевезти ребенка поближе к себе, чтобы обеспечить ему повышенную безопасность.

Певец подобную позицию мотивирует тем, что Петр находится вдали от места, где произошел инцидент, и сейчас ему ничто не угрожает.

«Этот инцидент произошел в доме отдыха — в коттеджном поселке. Петя, его мама Наталья и бабушка живут в городе Пушкин под Петербургом. Это прекрасное место, одно из лучших с точки зрения красоты и уюта. Им нет никакого резона куда-то переезжать», — пояснил Пьеха в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Исполнитель добавил, что прикладывает все усилия, чтобы обеспечить ребенку комфортные условия в материнском доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ирины Безбородовой, которая избила восьмилетнего сына Стаса Пьехи, обвинил Следственный комитет в незаконном возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитной.