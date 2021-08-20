Лазарев впервые вышел в свет с детьми на открытии «Новой волны» в Сочи

Певец Сергей Лазарев впервые вышел в свет с детьми на открытии музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи. Артист появился на красной дорожке в компании своего сына Никиты и дочери Анны. Исполнитель показал в разделе Instagram-сторис, как проходит подготовка к выходу на публику. Лазарев отметил, что сейчас гримеры больше уделяют времени его юным наследникам, нежели чем ему самому.

«Для нас выход на красную дорожку — целая эпопея. Сейчас подготовка занимает гораздо больше времени. У меня она то заняла минут пятнадцать максимум. Все работают теперь на детей. Анна Сергеевна, ну покажитесь. Аня — красавица моя», — комментирует видео певец.

Instagram @lazarevsergey

Кроме прочего, артист показал и сам первый выход детей в свет. Для мероприятия Лазарев выбрал белоснежный костюм. Младшая дочь певца облачилась в воздушное платье оттенка кофе с молоком, а сын артиста появился на ковровой дорожке в белой рубашке и узких темно-синих джинсах. Никита и Аня держали за руки своего знаменитого отца. Судя по всему, малыши ни капли не боялись вспышек фотокамер.

Ранее 5-tv.ru показал, как маленькая дочь Сергея Лазарева поет его хит.