Юлия Снигирь показала сына от Цыганова: «Копия Жени»

Актриса Юлия Снигирь показала подросшего сына — копию Евгения Цыганова. Звезда «Обитаемого острова» поделилась на своей странице в Instagram редким снимком, на котором изображен ее единственный сын — Федя. Поклонники артистки все как один утверждают, звездный наследник выглядит точь-в-точь как его отец.

«Любовь», — лаконично подписала снимок Снигирь.

«Папин сынок»;

«Так на папулю похож, просто обаяшка!»;

«Копия Жени», — прокомментировали фото фолловеры актрисы.

Instagram @yuliasnigir

Федор, которому в этом году исполнилось пять лет, стал для Евгения Цыганова восьмым ребенком и пятый сыном. Артист более десяти лет состоял в фактическом браке с актрисой Ириной Леоновой. За время их отношений на свет появились три дочери: Полина, София, Вера и четыре сына: Никита, Андрей, Александр и Георгий.

Цыганов и Леонова не смогли сохранить семью, артисты, воспитывающие семерых детей, решили разойтись. В 2016 году Снигирь родила Цыганову сына Федю, спустя три года знаменитости узаконили свои отношения.

Несмотря на то, что Цыганов не живет со своей первой фактической супругой, актер уделяет достаточно внимания всем своим детям. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цыганов рассказал о воспитании восьмерых детей.