Таролог рассказала, сколько продлится брак певицы Азизы

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 3 715

Звезда 90-х впервые вышла замуж. Ее избранником стал итальянский бизнесмен Александро Лортэ. Однако Марианна Абравитова видит сей союз исключительно краткосрочным.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Брак певицы Азизы и итальянского бизнесмена Александро Лортэ будет краткосрочным, уверена таролог Марианна Абравитова. По ее словам, 57-летняя артистка слишком долго была одинокой, потому ей будет трудно преодолеть трения, неизменно возникающие в совместной жизни мужчины и женщины. И тут не помогут ни сильные чувства, ни красота и молодость избранника (муж на 17 лет младше возлюбленной).

«У Азизы трудная женская судьба. Что-то все время не складывается, хотя она очень красивая женщина, очень талантливая. Человек очень духовный, яркий, но почему-то никак не складывалась ее именно женская судьба. Что же изменится с приходом нового мужчины, с которым она входит в союз? Изменения есть, но они краткосрочны. Так как Азиза очень долго была одна ей крайне сложно будет под кого-то подстраиваться, а все мы знаем, что брак — это во многом компромисс», — поведала таролог в интервью 5-tv.ru.

Карты рассказали Абравитовой, что звезда 90-х будет счастлива, пока длится так называемый медовый период, но со временем быт, разногласия и размолвки разобьют эффектную пару. Однако эксперт считает, что такой опыт будет очень полезным для Азизы, обогащающим. Таролог советует не бояться расставания и сполна насладиться каждой радостной минутой вместе.

Instagram @azizamuhamedova

«Впереди у Азизы еще несколько романов, и один из этих романов, есть шансы, кончится таким „настоящим“ браком. Буду ли дети у Азизы в этом браке? Карты дают мало шансов, на то, что это произойдет», — заключила Марианна Абравитова.

Исполнительница долго готовилась к важному событию, публично делилась переживаниями относительно того, что не сможет подарить любимому наследника. Из-за этого, писали СМИ, свадьба чуть не сорвалась — Азиза попросту сбежала накануне торжества. Однако поход в ЗАГС все же состоялся. Как пишут Дни.ру, платье невесте в кратчайшие сроки сшили мастерицы Дома моды Аники Керимовой. Бизнесвумен первой и поделилась кадрами с регистрации Азизы и Александро. Наряд был усыпан драгоценными камнями, а вместо фаты на певице была белая чалма.

Молодой супруг звезды Александро Лортэ родился в России, но в Италии живет уже давно. Там вместе с братом он управляет собственным рыбным рестораном. Возлюбленный Азизы также пишет стихи и музыку. Лортэ — его псевдоним, автором звучного имени является жена-певица. Настоящая фамилия мужчины — Соколов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мечтающая стать матерью Азиза нашла донора яйцеклеток.

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