Путин предложил пенсионерам выплатить по 10 тысяч рублей и военным по 15 тысяч дополнительно

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Карина Бернтгольц
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Соответствующие инициативы глава РФ высказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Фото, видео: Depositphotos / kapustin_igor; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч. Соответствующие инициативы глава РФ высказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Говоря о военнослужащих, российский лидер подчеркнул, что это «особый отряд» — люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни», поэтому для таких людей решение социальных, жилищных вопросов крайне важно.

«Я очень прошу все уровни власти иметь это в виду, но, прежде всего, это, конечно, зависит от федерального уровня власти, от парламента, от правительства», - уточнил Путин.

По словам российского лидера, он исходит из того, что партия «Единая Россия» сформирует в будущем фракцию в Госдуме и сможет указанные вопросы эффективно проработать.

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