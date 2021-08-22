Путин предложил пенсионерам выплатить по 10 тысяч рублей и военным по 15 тысяч дополнительно

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч. Соответствующие инициативы глава РФ высказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Говоря о военнослужащих, российский лидер подчеркнул, что это «особый отряд» — люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни», поэтому для таких людей решение социальных, жилищных вопросов крайне важно.

«Я очень прошу все уровни власти иметь это в виду, но, прежде всего, это, конечно, зависит от федерального уровня власти, от парламента, от правительства», - уточнил Путин.

По словам российского лидера, он исходит из того, что партия «Единая Россия» сформирует в будущем фракцию в Госдуме и сможет указанные вопросы эффективно проработать.