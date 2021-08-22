Захарова объяснила, почему Украина вряд ли попадет в ЕС после встречи Меркель и Зеленского

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Карина Исхакова
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Двусторонние переговоры лидеров Германии и Украины состоялись 22 августа в Киеве. В Москве обратили внимание, что после них за спиной немецкого канцлера не было флага Евросоюза.

Захарова объяснила, почему Украина вряд ли попадет в ЕС после встречи Меркель и Зеленского

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что у Украины нет шансов попасть в Евросоюз. К такому выводу она пришла по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшей в Киеве. 

Мария Захарова в своем Telegram-канале пояснила, что обычно за спиной Меркель всегда можно наблюдать флаг ЕС. Представитель МИД отметила, что может понять, почему синего полотна с золотыми звездами не было во время приезда лидера Германии в Азию и США. Однако отсутствие флага ЕС в Киеве вызывает вопросы, ведь, по словам дипломата, на Украине царит режим «боготворящей Евросоюз».

«Обычно за канцлером ФРГ, как и другими представителями ЕС, всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и (экс-президент Грузии, а ныне украинский политик Михаил — Прим. ред.) Саакашвили. В Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге», — рассуждает Захарова.

Во время трансляции переговоров можно заметить за спинами Меркель и Зеленского находятся три флага Германии и три флага Украины, сменяющие друг друга. Представитель МИД выдвинула два предположения, почему флаг ЕС отсутствовал во время двусторонних переговоров.

«Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», — написала представитель МИД.

Во время переговоров лидеры Германии и Украины обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Как писал 5-tv.ru, Ангела Меркель заявила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен.

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