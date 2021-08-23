Когда пенсионеры смогут получить единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей

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Егор Измалкин
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Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение о новых пособиях для граждан. На социальную поддержку дополнительно направят примерно полтриллиона рублей.

Когда пенсионеры смогут получить единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей

Фото: depositphotos / castenoid

Единоразовые пособия российским пенсионерам по десять тысяч рублей, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, будут выплачены в первой половине осени. Об этом пишет PRIMPRESS.

Изначально лидер страны не обозначил даты, в которые граждане смогут получить деньги. Однако он намекнул на примерные сроки.

«Я просил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере десяти тысяч рублей», — сказал Путин на встрече с представителями партии.

Получается, что выплата будет произведена уже после выборов в парламент, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Вероятно, деньги пенсионеры получат в октябре.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявлял, что всего на осуществление таких выплат понадобится 500 миллиардов рублей.

«Если президент такие предложения вносит, то вполне естественно, что они все достаточно серьезно были обсуждены в правительстве, наверняка эти средства уже заложены», — отметил он.

Как писал 5-tv.ru ранее, Владимир Путин распорядился не только о выплатах пособий в десять тысяч рублей для пенсионеров, но и для военнослужащих — в среднем по 15 тысяч.

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