Какая фотосессия Наташи Королевой возмутила ее фанатов?

Наташа Королева и Людмила Порывай снялись в эпатажной фотосессии! Правда ли певица подбивает маму на смелые эксперименты? За что на женщин обрушились с критикой подписчики? И какие отношения у мамы Люды с зятем Тарзаном? Об отношениях известной певицы с матерью рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

«Вы не завидуйте, потому что сердцем и душой мы молоды», — уверяет поклонников мама Наташи Королевой.

Те, кто лично знают Людмилу Порывай, уверяют: она заряжает всех вокруг жизнелюбием и энергией. Всегда при параде: с безупречной укладкой и макияжем. Обожает приключения. Старается ни в чем не отставать от молодежи.

«Надо отдать ей просто низкий поклон, и вообще отдать ей честь, потому что в 75 лет, во-первых, тяжело собраться, нарядиться, красиво выглядеть, накраситься», — уверена телеведущая Анна Калашникова.

Людмила Ивановна уже много лет живет в Майами. Когда-то бывший зять Игорь Николаев отправил ее туда присматривать за его дочерью Юлей. Женщине так понравился местный климат, что возвращаться обратно не захотелось.

«Я хожу по океану каждое утро, километра два по океану, купаюсь и все. Это мой спорт, это мой тренинг», — признается Людмила.

Глядя на 75-летнюю маму Люду, становится ясно, откуда у ее дочери Наташи Королевой такой веселый нрав и любовь к ярким нарядам.

«Не каждая женщина в ее возрасте, ну, скажем так, будет так, нормально воспринимать весь этот креатив», — удивляется Наташа Королева.

Недавно они вдвоем снялись в необычной фотосессии. Королева облачилась в короткий топ и обтягивающие лосины. Порывай — в розовую водолазку, подчеркивающую формы.

Однако, смелые образы дам оценили не все. Подписчики обрушили на них шквал негативных комментариев. Особенно досталось маме Люде.

«Оставь маму в покое… всему свое время… и одежда… зачем выставлять на посмешище?» — возмутились пользователи.

Но Порывай не обижается. Она заявляет: давно перестала стесняться цифры в паспорте!

«А я счастливая. Всем объявляю, сколько мне лет. А почему я должна скрывать? Ну, почему?», — спрашивает у дочери Людмила.

К возрастным изменениям Людмила Ивановна относится с присущим ей юмором.

«Вот сейчас похудела на 25 паундов. Не знаю, сколько это килограммов. А говорят: „Ты что это? Ты на диете?“ Я говорю: „Да нет“. Наверное, на старость, говорят, все ниже делаются ростом, кости ссыхаются», — шутит Порывай.

Женщина уверяет: она ни разу не ложилась под нож пластического хирурга. Что в мире шоу-бизнеса — большая редкость. Даже ее 51-летний зять Сергей Глушко недавно сдался и сделал подтяжку.

«Иголки в лицо — это жесть», — признается Тарзан.

«Это очень больно и неприятно», — согласна Королева.

Наталья признается: мама для нее — пример во всем. И несмотря на то, что обе — женщины с характером, с годами родственницам удалось найти компромисс и сейчас у них прекрасные отношения.

«Мы уже в таком возрасте, и мы в другом поколении родились. И нужно прислушиваться к молодым, ну, что делать», — рассуждает Людмила.

В знак благодарности любимой маме Королева в этом году решила посвятить ей свой день рождения.

Кажется, в этой семье царит настоящая идиллия. Даже зять с тещей — лучшие друзья. На недавний юбилей Людмилы Порывай, Тарзан преподнес ей необычный презент. Теща подарок не просто оценила. Она была в восторге!

«Он художник, и думаю, что в перспективе очень крутой», — отмечает певица.

Прошлый год для Королевой и Глушко был сложным. Скандалы с любовницами стриптизера, побег артистки на необитаемый остров. Казалось, их брак вот-вот разрушится. Но Наташа смогла простить мужа. Наверняка здесь не обошлось без мудрых советов мамы Люды.