Это лечится? Хирург рассказал о происхождении пятен на теле МакSим после комы

Певица МакSим из-за тяжелой формы пневмонии провела в медикаментозной коме около месяца. Звезду чудом удалось вернуть к жизни. Но до сих пор врачи не могут сказать, сколько времени ей необходимо для полной реабилитации. После возвращения с «того» света у артистки возникло немало проблем.

По словам волонтеров, которые ухаживали за МакSим в больнице, ее состояние оставляет желать лучшего. Перед выпиской звезда выглядела очень изможденной. Она сильно похудела, а на теле образовались «черные пятна». Что это может быть и опасно ли — в беседе с 5-tv.ru рассказал пластический хирург, автор популярных методик пластики лица и тела, участник Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов Амжад Аль-Юсеф.

Все не так страшно?

Эксперт отметил, что кожа тяжелого пациента может темнеть по целому ряду причин. Но основная из них — нарушение микроциркуляторного русла, возникающее из-за длительного лежания.

«Происходит сдавливание мелких сосудов, что приводит к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа начинает темнеть из-за того, что наступает атрофия», — пояснил Амжад Аль-Юсеф.

Лучшая профилактика «черных пятен» — противопролежневые матрасы. Они сконструированы таким образом, что давление на кожу систематически перераспределяется. Следовательно, полное отмирание клеток не наступает.

Кроме того, спасти пациента от пролежней могут и люди, которые за ним ухаживают. Достаточно лишь чаще переворачивать тело немощного то на одну, то на другую сторону.

«Все может быть, конечно. Все зависит от состояния сосудов, от состояния самого пациента, ну и, конечно, от персонала и условий, в которых пациент лежал. Все в каждом случае отдельно обсуждается. Если нужно, проводятся консилиумы для обсуждения причины возникновения той или иной патологии», — заключил пластический хирург.

Певицу МакSим госпитализировали в середине июня. Ей стало плохо после концерта в Казани. Артистка еле дышала и с трудом передвигалась. Диагноз COVID-19 не был подтвержден. Чтобы выходить певицу, медикам пришлось подключать ее к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит певица МакSим после комы и где у нее синяки.