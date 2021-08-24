Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Президент РФ подписал документ о новых пособиях для граждан.

Отмечается, что единовременное пособие будет выплачиваться в сентябре органами, осуществляющими пенсионное обеспечение без подачи гражданами заявления о получении единовременной выплаты.

«В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее сообщалось, что на социальную поддержку дополнительно направят примерно полтриллиона рублей.