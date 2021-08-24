Татьяна Арнтгольц воссоединилась с дочерью после долгой разлуки: «Вместе сильнее»

|
Елизавета Мареныч
1 024

Наследница актрисы Мария провела все летние каникулы у бабушки с дедушкой.

Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий, Instagram @tarntgoltsofficial

Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц после долгой разлуки воссоединилась с 11-летней дочерью Марией. Оказалось, что звездная наследница все лето провела в Калининграде с бабушкой и дедушкой, однако перед началом учебного года вернулась домой.

В сторис на своей странице в Instagram Татьяна Арнтгольц опубликовала свежий семейный кадр. На селфи звезда отечественного кино запечатлена с дочерью. По всей видимости, день они провели вместе, устроив девичьи посиделки.

Instagram @tarntgoltsofficial

«Вместе сильнее», — лаконично подписала артистка снимок.

К слову, Мария — старшая дочь 39-летней Татьяны Арнтгольц, которая была рождена в браке актрисы с Иваном Жидковым. У звезды сериала «Простые истины» есть также сын Данила от Марка Богатырева, который появился на свет 18 февраля текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звездные супруги Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц полгода скрывали от СМИ свой брак. Оказалось, что они поженились летом 2020-го, а пресса узнала о женитьбе знаменитостей только в этом году.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.95
-0.12 86.81
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Павел Мамаев о разводе с экс-супругой Аланой: «Принял решение в 2018 году»
11:57
Рухнувшая пальма убила дважды излечившуюся от рака женщину
11:48
Раскрыты жуткие подробности смерти сына режиссера Георгия Данелии
11:35
Льготную ипотеку для семей с детьми продлили до конца 2023 года
11:29
За особняк и миллионы бывшего мужа Пугачевой борются наследники
11:12
Минобороны РФ утвердило технический облик самоуничтожающихся дронов «Ланцет»

Сейчас читают

Джигурда выложил фото своей жены Анисиной без лифчика
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко
Камера сняла, как вандалы разгромили остановку в Подмосковье
Привет, синяя яма! ТОП-3 алкоголиков по знаку зодиака
Распад и нищета: что празднует Украина в день 30-летия независимости?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака