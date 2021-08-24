Татьяна Арнтгольц воссоединилась с дочерью после долгой разлуки: «Вместе сильнее»
Наследница актрисы Мария провела все летние каникулы у бабушки с дедушкой.
Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий, Instagram @tarntgoltsofficial
Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц после долгой разлуки воссоединилась с 11-летней дочерью Марией. Оказалось, что звездная наследница все лето провела в Калининграде с бабушкой и дедушкой, однако перед началом учебного года вернулась домой.
В сторис на своей странице в Instagram Татьяна Арнтгольц опубликовала свежий семейный кадр. На селфи звезда отечественного кино запечатлена с дочерью. По всей видимости, день они провели вместе, устроив девичьи посиделки.
«Вместе сильнее», — лаконично подписала артистка снимок.
К слову, Мария — старшая дочь 39-летней Татьяны Арнтгольц, которая была рождена в браке актрисы с Иваном Жидковым. У звезды сериала «Простые истины» есть также сын Данила от Марка Богатырева, который появился на свет 18 февраля текущего года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звездные супруги Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц полгода скрывали от СМИ свой брак. Оказалось, что они поженились летом 2020-го, а пресса узнала о женитьбе знаменитостей только в этом году.
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