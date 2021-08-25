Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой

Девочка пропала 30 июня. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Затем по решению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передали для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Стоит отметить, что одновременно с этим следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.