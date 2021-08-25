Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой
Без вести пропавшую школьницу искали полтора месяца. Ее расчлененное тело было обнаружено 19 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; 5-tv.ru
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве школьницы Насти Муравьевой. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент МИЦ «Известия». Согласно имеющимся данным, следственные действия проводятся в доме, который находится рядом с тем, где жила школьница.
Ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщала, что на причастность к убийству проверяют 40-летнего местного жителя. В отношении мужчины имеются достаточные основания полагать, что он причастен к расправе с Настей Муравьевой. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.
Девочка пропала 30 июня. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Затем по решению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передали для расследования в центральный аппарат ведомства.
Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.
Стоит отметить, что одновременно с этим следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.
Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.
- 25 авг
- В поисках Насти Муравьевой полиция обыскала десятки квартир
- 25 авг
- Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур
- 25 авг
- Сотрудники СК проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
- 25 авг
- Поймавший ангарского и тулунского маньяков сыщик нацелился на убийцу Насти Муравьевой
- 24 авг
- Тюменский душегуб: криминалист рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой
- 24 авг
- Глава Следственного комитета потребовал информацию о пропавших в Тюмени детях
- 23 авг
- Последние секунды жизни дяди убитой в Тюмени девочки попали на видео
- 23 авг
- Бабушка убитой в Тюмени Насти Муравьевой сказала, что девочку могли пытать током
- 22 авг
- Семья убитой в Тюмени Насти Муравьевой открыла сбор на похороны девочки и ее дяди
- 22 авг
- Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала племянницы
Читайте также
48%
-0.21 86.58
-0.23
Нашли ошибку?