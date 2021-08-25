Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 095

Без вести пропавшую школьницу искали полтора месяца. Ее расчлененное тело было обнаружено 19 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; 5-tv.ru

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве школьницы Насти Муравьевой. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент МИЦ «Известия». Согласно имеющимся данным, следственные действия проводятся в доме, который находится рядом с тем, где жила школьница.

Ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщала, что на причастность к убийству проверяют 40-летнего местного жителя. В отношении мужчины имеются достаточные основания полагать, что он причастен к расправе с Настей Муравьевой. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.

Девочка пропала 30 июня. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Затем по решению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передали для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Стоит отметить, что одновременно с этим следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети
25 авг
В поисках Насти Муравьевой полиция обыскала десятки квартир
25 авг
Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур
25 авг
Сотрудники СК проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
25 авг
Поймавший ангарского и тулунского маньяков сыщик нацелился на убийцу Насти Муравьевой
24 авг
Тюменский душегуб: криминалист рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой
24 авг
Глава Следственного комитета потребовал информацию о пропавших в Тюмени детях
23 авг
Последние секунды жизни дяди убитой в Тюмени девочки попали на видео
23 авг
Бабушка убитой в Тюмени Насти Муравьевой сказала, что девочку могли пытать током
22 авг
Семья убитой в Тюмени Насти Муравьевой открыла сбор на похороны девочки и ее дяди
22 авг
Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала племянницы
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.74
-0.21 86.58
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
В поисках Насти Муравьевой полиция обыскала десятки квартир
15:59
Савичева рассказала, как ее мужа в десять лет пытался купить у матери педофил
15:53
Титулованные красавицы из Петербурга мечтают о зарплате хотя бы в 60 тысяч
15:24
Омаров после развода купил шикарную квартиру и принялся «шантажировать» соседей
15:20
Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур
15:11
Вконтакте запустила видеозвонки на 2048 человек без лимита по времени

Сейчас читают

Мамаев: «На поминках отца приходит сообщение от Аланы: «Мне пришли крема на 70 тысяч, оплати»
В Крыму оценили итоги «Крымской платформы» для Украины
Четырех детей, пропавших год назад с бабушкой, заменили "клонами"
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Niravana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...