Поймавший Чикатило следователь оценил связь между убийствами детей в Тюмени

После громкого убийства восьмилетней школьницы Насти Муравьевой в Тюмени, оказалось, что дети в регионе пропадали и прежде. По официальным данным, за последние 20 лет в городе таинственно исчезли девять несовершеннолетних. Удалось найти тела только трех из них, включая останки той самой, несчастной Насти Муравьевой. Следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийного маньяка Андрея Чикатило, считает, что тюменское дело слишком сложное и запутанное. Чтобы раскрыть его и другие преступления, необходимо проделать большую работу.

Внимательность и осторожность

Известно, что с 1997 по 1999 годы в Тюмени бесследно исчезли три девочки: 16-летняя Люба С., 13-летняя Ира К. и 12-летняя Алена И. В 2001 году пропала 11-летняя Софья Т., а в 2002-м — 13-летняя Аня Б. С 2008 по 2010 годы пропали восьмилетний Эдик А., 12-летняя Настя Л. и 11-летняя Аня А. Последней похитили девятилетнюю Настю Муравьеву.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru бывший начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратур Ростовской области признался: говорить о взаимосвязи всех этих преступлений пока еще рано. Как минимум, потому что неизвестна точная причина смерти девятилетней школьницы. Если убийца во всех случаях действовал одинаково, то есть смысл говорить о маньяке. Но если нет…

«Чтобы определить, маньяк это или нет, надо знать результаты экспертизы. Характерными для маньяка бывают повреждения с жестоким обращением — вырезание половых органов. Лишь по одному убийству нельзя определить, что это серия. Но если чисто по-человечески, то, конечно, умышленное убийство любого человека — это уже ненормально, это уже маньяк», — подчеркнул Яндиев.

Основываясь на личном опыте, следователь заметил, что поиски преступника всегда необходимо начинать с изучения жертвы. А именно, выезжать на место, откуда пропал человек, говорить с его знакомыми, искать возможных свидетелей и очевидцев, изучать привычки и поведение. Ну и, конечно, тщательно проверять все окружение покойного. Даже самых близких родственников — родителей, если они есть.

При этом Амурхан Яндиев предупреждает, что давить на подозреваемых и возможных свидетелей очень опасно. Следователь уверен: каждый человек на подсознательном уровне боится стражей порядка. Важно проявить чуткость и хитрость, чтобы не спугнуть личность с ценной информацией.

Расследующим тюменское дело оперативникам и следователям Яндиев также посоветовал быть очень внимательными к окружающим. Неизвестный мужчина постоянно крутится возле женского туалета, старик выслеживает кого-то у детского сада — похожие мелочи должны настораживать. Каждый странный инцидент — проверяться.

Маньяк или нет?

Хорошо известно, что тело убитой Насти Муравьевой нашли завернутым во множество пакетов. Есть предположение, что таким образом преступник хотел обмануть полицейских собак — сделал все, чтобы останки не нашли по нюху сразу.

«Если есть такое убийство, я поднял бы все нераскрытые дела по убийству детей-девочек. Там может быть не так, как в этом случае, в пакете. Они, может быть, просто убиты и выброшены. Там, наверное, делали какие-то экспертизы ДНК, биологические экспертизы. Надо собрать все нераскрытые дела и искать», — подчеркнул Яндиев.

Фото, видео: www.globallookpress.com /H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru

Следователь также указал, что сексуальный маньяк и маньяк-убийца — это совершенно разные люди. Они совершают преступления, но с разными целями.

«Это маньяк, когда он убивает маленького ребенка, причиняет кучу колото-резаных ран. Прикасается к половым органам — это, понятно уже, сексуальный маньяк», — заявил эксперт.

Как выяснилось недавно, на месте обнаружения останков Муравьевой лежал оборванный провод. Кроме того, оказалось, что Настя, как и другие пропавшие в Тюмени дети, имела проблемы с глазами. В городе считают, что это фирменные знаки убийцы. Он якобы выбирает схожих жертв и, предположительно, убивает их схожим образом.

«Если он (убийца — Прим.ред.) знак оставляет, это не умышленный знак. Это он впопыхах что-то оставил, но он особого внимания этому не придавал. Многие считают, что это — чтобы отвести от себя подозрения. Такой вариант тоже возможен. Но на этом особо зацикливаться следственным органам не надо», — заключил Амурхан Яндиев.

Следователь считает, что убийца Насти Муравьевой мог неоднократно попадать в поле зрения оперативников. Так же, как в свое время Чикатило. Именно поэтому Яндиев считает, что стражи правопорядка при расследовании громкого дела должны проверять всех людей, без исключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени задержали предполагаемого убийцу Насти Муравьевой.