Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой сознался в содеянном
Местный житель был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела школьницы.
Фото: ТАСС / Денис Моргунов
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой сознался в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень № 1». Предварительно, он не имеет отношения к другим пропавшим детям.
Местный житель был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела школьницы. В его квартире были проведены обыски, в ходе которых, предварительно, был найден такой же провод, как и тот, что была связана погибшая девочка. Также сообщалось о следах крови на ковре.
По неподтвержденной информации, задержанный 40-летний мужчина ранее работал в спецназе, а в последние годы занимался сборкой мебели. Проживал он в соседнем доме и, предполагается, что Настя туда ходила из-за возможности бесплатного доступа в интернет.
Мужчина задержан на 48 часов. Пока есть только косвенные доказательства, после получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.
Тело девочки было обнаружено 19 августа, спустя полтора месяца после исчезновения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследованием занимается центральный аппарат СКР.
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