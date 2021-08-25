Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой сознался в содеянном

|
Светлана Шевченко
1 994

Местный житель был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела школьницы.

Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой сознался в содеянном

Фото: ТАСС / Денис Моргунов

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой сознался в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень № 1». Предварительно, он не имеет отношения к другим пропавшим детям.

Местный житель был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела школьницы. В его квартире были проведены обыски, в ходе которых, предварительно, был найден такой же провод, как и тот, что была связана погибшая девочка. Также сообщалось о следах крови на ковре.

По неподтвержденной информации, задержанный 40-летний мужчина ранее работал в спецназе, а в последние годы занимался сборкой мебели. Проживал он в соседнем доме и, предполагается, что Настя туда ходила из-за возможности бесплатного доступа в интернет.

Мужчина задержан на 48 часов. Пока есть только косвенные доказательства, после получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Тело девочки было обнаружено 19 августа, спустя полтора месяца после исчезновения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети
25 авг
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции
25 авг
Соседи вероятного убийцы Насти Муравьевой попытались подловить его в ходе обыска
25 авг
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени отказался от полиграфа
25 авг
В поисках Насти Муравьевой полиция обыскала десятки квартир
25 авг
Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур
25 авг
Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой
25 авг
Сотрудники СК проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
25 авг
Поймавший ангарского и тулунского маньяков сыщик нацелился на убийцу Насти Муравьевой
24 авг
Тюменский душегуб: криминалист рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой
24 авг
Глава Следственного комитета потребовал информацию о пропавших в Тюмени детях
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.74
-0.21 86.58
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции
18:08
Итоги трека «Студенты» конкурса «Лидеры России» подводят в Подмосковье
18:03
Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско
18:02
Директор Ивана Краско: 90-летний актер сразу после инсульта попарился в бане
17:54
Защитники афганского Панджшера попросили Москву помочь в переговорах с талибами
17:51
В России может появиться «зеленая ипотека»

Сейчас читают

Паралимпиада-2021. Почему украинцы отказались общаться с россиянами на церемонии открытия
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко
За убийство девочки в Тюмени задержали бывшего спецназовца
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Niravana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака