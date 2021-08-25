Муж Макеевой впервые за долгое время увиделся с дочерью: «Двухминутная встреча»

|
Елизавета Мареныч
1 018

Роман Мальков без предупреждения явился в дом бывшей жены.

Муж Макеевой впервые за долгое время увиделся с дочерью: «Двухминутная встреча»

Фото: Instagram @malkov_roman_mr, @svetamalkova

На днях бизнесмен Роман Мальков вместе с супругой — актрисой Анастасией Макеевой — отправился в Словению, чтобы встретиться с детьми. Звездных наследников мужчина не видел полтора года, однако пересекся пока только с дочерью Анной.

К слову, общение отца с наследницей длилось всего несколько минут. По всей видимости, Мальков так и не простил поступок дочери, которая заняла сторону матери и подала в суд на Анастасию Макееву за оскорбления.

«Двухминутная встреча отца семейства с дочерью, которую он не видел полтора года. Хотя какое это имеет значение?» — отметила бывшая супруга бизнесмена Светлана в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Светлана художник (@svetamalkova)

Роман Мальков также решил высказаться по поводу неудавшейся встречи и рассказать свое видение ситуации. По словам бизнесмена, по приезде он сразу же связался с бывшей возлюбленной, чтобы увидеться с детьми. Однако Светлана начала отказывать ему под разными предлогами.

«Все мы слышали, как на шоу Светлана говорила, что не препятствует моему общению с детьми и условием было — только без моей законной супруги. Я звонил, писал, спрашивал, когда удобно и что в итоге? Светлана хочет реалити-шоу с детьми за деньги», — подчеркнул он в своем личном микроблоге.

Instagram @malkov_roman_mr

По итогу бизнесмен без предупреждения явился в дом бывшей жены, где и встретился с дочерью. У двери Роман Мальков увидел также мешки с мусором, среди которого было несколько пустых бутылок от вина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители-пенсионеры Макеевой выплатили многомиллионную ипотеку актрисы.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.99
0.25 87.06
0.48
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

16:54
Взрыв в Кабуле мог произойти в результате атаки смертника
16:50
«Ночные волки» намерены вернуть планетарию в Галле имя немецкого космонавта Йена
16:42
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
16:39
В «Единой России» обсудили новые меры стабилизации цен на продукты
16:32
Следствие озвучило страшные детали гибели девочки в Тюмени
16:25
Четыре самолета Минобороны РФ вернули из Афганистана домой граждан РФ и стран СНГ

Сейчас читают

«Спартак» — «Сочи»: арбитр Алексей Стипиди будет судить игру с участием клуба, в котором работает…
Опрос показал отношение россиян к выступлению Путина на съезде «Единой России»
Тринадцатилетняя девочка умерла в поезде "Анапа – Екатеринбург"
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Nirvana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака