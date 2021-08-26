Татьяна Буланова заявила об исчезновении политтехнолога Максима Шугалея после взрывов в аэропорту Кабула

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Алиса Маркова
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Известная российская артистка сообщила, что не может до него дозвониться.

Фото, видео: globallookpress.com / Gennadii Usoev

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила об исчезновении политтехнолога Максима Шугалея после взрывов в аэропорту Кабула.

«После взрывов в Кабуле не могу дозвониться до Максима Шугалея», — написала Буланова на своей странице в Instagram.

Политтехнолог Максим Шугалей был в числе удерживаемых в Ливии сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Шугалея и его переводчика задержали в мае 2019 года. Им вменяли в вину вмешательство во внутренние дела и выборы Ливии, а также общественную деятельность, проводимую на территории государства без разрешения местных властей. Российская сторона отрицала эти обвинения.

Instagram @buslya

Взрывы в Кабуле прогремели вечером в четверг, 26 августа. По предварительным данным, в результате вероятной атаки смертника, погибли не менее 13 человек. Возможно число жертв может превышать сто человек. Не исключено, что среди жертв могут быть американские военнослужащие. В толпе, где прогремел взрыв, были как афганцы, так и граждане США.

Местные жители отмечают, что звук взрыва был слышен рядом с международным аэропортом Кабула. Также имеются данные, что взрывов было два: один у аэропорта и у отеля, где жили американцы. В настоящий момент проходит эвакуация людей на фоне угрозы их жизням.

В начале августа террористы движения «Талибан»* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Единственной пока неподконтрольной им провинцией в стране в настоящий момент остается Панджшер, что находится к северо-востоку от Кабула. Это один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.

15 августа талибы вошли в афганскую столицу и взяли под контроль президентский дворец. Лидер страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел. В ночь на 16 августа представитель политического офиса боевиков Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве в скором времени прояснится.

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти Кабула. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственную в Кабуле воздушную гавань. Аэропорт удерживают военные США и других стран НАТО. Боевики «Талибана»* заявили, что не собираются предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане
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