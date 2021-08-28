Гинеколог рассказала, какие любовные позы вредят женскому здоровью

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 2 528

В интервью 5-tv.ru врач Ирина Меньшикова поделилась рисками получения гинекологических болезней во время чувственной любви, в том числе при анальном сексе.

Фото, видео: Depositphotos / DmitryPoch; 5-tv.ru

Оба в паре ждут от секса ярких эмоций и полноценного удовольствия. Но что может не только помешать чувственной разрядке, но и нанести вред женскому здоровью? В этом 5-tv.ru разбирался вместе с гинекологом Ириной Меньшиковой.

Существуют ли какие-то позы в половой жизни, которые могут негативно повлиять на женское здоровье или, того хуже, привести к развитию гинекологических заболеваний? Насколько «неправильное» положение поглощенных плотской страстью тел может препятствовать получению женщиной полноценного оргазма? По словам врача — никакие.

«Если в паре обоим участникам процесса приятно и комфортно; если женщине все нравится и все ее устраивает, то никакой позы, которая негативно влияет на ее гинекологическое здоровье, не существует», — заявила Ирина Меньшикова.

Однако специалист отметила, что некоторые женщины в определенных позах при половом акте испытывают боль. Такой звоночек может указывать на то, что у женщины могли развиться заболевания органов малого таза: воспалительные или спаечные процессы, не исключен эндометриоз. Если женщина чувствует боль во время занятий любовью, ей нужно обратиться к врачу-гинекологу, чтобы исключить ряд «женских» болезней.

Особое внимание репродуктолог уделила небезопасности анального секса. Это обусловлено иными функциями заднего прохода.

«Прямая кишка изнутри выстлана неорогевающим однослойным плоским эпителием, в отличие от влагалища: оно выстлано неорогевающим многослойным плоским эпителием. Из-за этих различий прямая кишка, при воздействии на нее, может получить ранения», — объяснила врач Ирина Меньшикова.

Повреждения нежного эпителия могут спровоцировать воспаление, именно поэтому и гинекологи, и проктологи не рекомендуют анальный секс. Однако если пара практикует этот вид сексуального контакта, следует придерживаться обязательных правил.

«Нужно использовать презерватив при переходе от анального секса к традиционному или проводить гигиенические мероприятия при таком переходе. Это вызвано тем, что велик риск заноса патогенной микрофлоры из прямой кишки во влагалище, который может привести к возникновению воспалительных процессов у женщины», — предостерегла эксперт.

Ранее репродуктолог в беседе с 5-tv.ru развенчала мифы о вреде секса при беременности.

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