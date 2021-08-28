🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

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Елизавета Мареныч
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 августа, убывающая Луна в знаке Тельца сулит многим представителям зодиакального круга масштабные изменения во всех сферах жизни.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: четверг, 28 августа, убывающая Луна в Тельце обещает многим представителям зодиакального круга масштабные перемены во всех сферах жизни — особенно в карьере и на личном фронте. Причем события будут развиваться настолько стремительно, что сохранить холодный и трезвый ум вряд ли удастся.

♈ Овен

Овны, звезды снова напоминают вам о законе изобилия — «чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого». Безусловно, изменения редко бывают легкими. Однако иногда просто необходимо сделать шаг в неизвестность и покинуть зону комфорта.

Космический совет: перестаньте бояться перемен в жизни.

♉ Телец

В скором времени романтические отношения Тельцов перейдут на новый уровень и станут источником радости и блаженства. Одиноким представителям этого знака зодиака звезды сулят приятное знакомство, которое перерастет в счастливый роман.

Космический совет: помните, вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым.

♊ Близнецы

Настало время исполнения самых заветных желаний, Близнецы. Некоторые из вас, возможно, осмелятся сделать первый шаг на пути к счастью, зная, что радушная Вселенная полностью поддержит в любых начинаниях.

Космический совет: сделайте первый шаг на пути к счастью и гармонии.

♋ Рак

Раки, постарайтесь принять все подарки судьбы с радостью и благодарностью — будь то приятные встречи или неожиданные сюрпризы. Поскольку в скором времени счастье непременно постучит в вашу дверь и останется там надолго.

Космический совет: будьте готовы к неожиданным подаркам судьбы.

♌ Лев

Львы, перестаньте сравнивать себя с другими людьми — вместо этого начните действовать уже сегодня. Постарайтесь также, наконец, перебороть свой страх, ведь таинственные силы обязательно помогут в достижении поставленных целей.

Космический совет: не оглядывайтесь на других и начните жить своей жизнью.

♍ Дева

Девам сегодня следует выйти за рамки обыденности и взглянуть на происходящее в жизни со стороны. Ведь смена ориентиров происходит именно в тот момент, когда на человека действует меньше всего отвлекающих факторов, затуманивающих сознание.

Космический совет: пора выйти из круга обыденности.

♎ Весы

Звезды сулят Весам перемены на личном фронте. У представителей воздушной стихии вот-вот появится возможность обрести романтические отношения или удачно вступить в брак. Семейным же Весам астрологи предсказывают много приятных встреч с близкими людьми.

Космический совет: проведите свободное время в кругу близких людей.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня Вселенная будет подкидывать вам невероятные испытания, чтобы подготовить вас к успеху. Однако не забывайте, что любые трудности делают нас лишь сильнее и помогают встать на правильный жизненный путь.

Космический совет: будьте готовы к испытаниям судьбы.

♐ Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам взять небольшую паузу в романтических отношениях и сконцентрировать свое внимание на других, не менее важных делах. Поскольку вы попросту можете быть не готовы к стремительному развитию событий на любовном фронте.

Космический совет: не забывайте о собственной жизни в порыве сильных чувств и эмоций.

♑ Козерог

Козероги, в глубине души вы — дарители. Вы отдаете, ничего не ожидая взамен. Но достойны ли все люди в вашем окружении этого? Может ли быть, что вы тратите силы напрасно или даже оказываете медвежью услугу? Звезды указывают, что в вашей жизни появились отношения, которые бессмысленно продолжать развивать. 

Космический совет: перестаньте помогать людям, которые не ответят взаимностью.

♒ Водолей

Водолеи, вы никогда не были заинтересованы в обычных и простых романах. Это же можно сказать о ваших партнерах. Звезды указывают, что в ближайшее время вам не нужно ничего менять. Откройте сердце для уникального романтического приключения. 

Космический совет: откройте свое сердце и отправляйтесь навстречу любви!

♊ Рыбы

Конец чего-то одного всегда означает начало чего-то нового. Примите происходящие перемены, Рыбы. Верьте, что приходящее в вашу жизнь окажется намного ценнее того, что вы оставите позади. Звезды также говорят, что в вашей жизни настал период достижения личных целей. С каждым днем вы будете все яснее видеть свой путь.

Космический совет: в вашей жизни скоро произойдут перемены, не бойтесь отпустить прошлое.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 23 по 29 августа.

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Бацзы-совет дня на субботу, 28 августа

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