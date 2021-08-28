🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 августа, убывающая Луна в знаке Тельца сулит многим представителям зодиакального круга масштабные изменения во всех сферах жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: четверг, 28 августа, убывающая Луна в Тельце обещает многим представителям зодиакального круга масштабные перемены во всех сферах жизни — особенно в карьере и на личном фронте. Причем события будут развиваться настолько стремительно, что сохранить холодный и трезвый ум вряд ли удастся.
♈ Овен
Овны, звезды снова напоминают вам о законе изобилия — «чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого». Безусловно, изменения редко бывают легкими. Однако иногда просто необходимо сделать шаг в неизвестность и покинуть зону комфорта.
Космический совет: перестаньте бояться перемен в жизни.
♉ Телец
В скором времени романтические отношения Тельцов перейдут на новый уровень и станут источником радости и блаженства. Одиноким представителям этого знака зодиака звезды сулят приятное знакомство, которое перерастет в счастливый роман.
Космический совет: помните, вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым.
♊ Близнецы
Настало время исполнения самых заветных желаний, Близнецы. Некоторые из вас, возможно, осмелятся сделать первый шаг на пути к счастью, зная, что радушная Вселенная полностью поддержит в любых начинаниях.
Космический совет: сделайте первый шаг на пути к счастью и гармонии.
♋ Рак
Раки, постарайтесь принять все подарки судьбы с радостью и благодарностью — будь то приятные встречи или неожиданные сюрпризы. Поскольку в скором времени счастье непременно постучит в вашу дверь и останется там надолго.
Космический совет: будьте готовы к неожиданным подаркам судьбы.
♌ Лев
Львы, перестаньте сравнивать себя с другими людьми — вместо этого начните действовать уже сегодня. Постарайтесь также, наконец, перебороть свой страх, ведь таинственные силы обязательно помогут в достижении поставленных целей.
Космический совет: не оглядывайтесь на других и начните жить своей жизнью.
♍ Дева
Девам сегодня следует выйти за рамки обыденности и взглянуть на происходящее в жизни со стороны. Ведь смена ориентиров происходит именно в тот момент, когда на человека действует меньше всего отвлекающих факторов, затуманивающих сознание.
Космический совет: пора выйти из круга обыденности.
♎ Весы
Звезды сулят Весам перемены на личном фронте. У представителей воздушной стихии вот-вот появится возможность обрести романтические отношения или удачно вступить в брак. Семейным же Весам астрологи предсказывают много приятных встреч с близкими людьми.
Космический совет: проведите свободное время в кругу близких людей.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня Вселенная будет подкидывать вам невероятные испытания, чтобы подготовить вас к успеху. Однако не забывайте, что любые трудности делают нас лишь сильнее и помогают встать на правильный жизненный путь.
Космический совет: будьте готовы к испытаниям судьбы.
♐ Стрелец
Звезды рекомендуют Стрельцам взять небольшую паузу в романтических отношениях и сконцентрировать свое внимание на других, не менее важных делах. Поскольку вы попросту можете быть не готовы к стремительному развитию событий на любовном фронте.
Космический совет: не забывайте о собственной жизни в порыве сильных чувств и эмоций.
♑ Козерог
Козероги, в глубине души вы — дарители. Вы отдаете, ничего не ожидая взамен. Но достойны ли все люди в вашем окружении этого? Может ли быть, что вы тратите силы напрасно или даже оказываете медвежью услугу? Звезды указывают, что в вашей жизни появились отношения, которые бессмысленно продолжать развивать.
Космический совет: перестаньте помогать людям, которые не ответят взаимностью.
♒ Водолей
Водолеи, вы никогда не были заинтересованы в обычных и простых романах. Это же можно сказать о ваших партнерах. Звезды указывают, что в ближайшее время вам не нужно ничего менять. Откройте сердце для уникального романтического приключения.
Космический совет: откройте свое сердце и отправляйтесь навстречу любви!
♊ Рыбы
Конец чего-то одного всегда означает начало чего-то нового. Примите происходящие перемены, Рыбы. Верьте, что приходящее в вашу жизнь окажется намного ценнее того, что вы оставите позади. Звезды также говорят, что в вашей жизни настал период достижения личных целей. С каждым днем вы будете все яснее видеть свой путь.
Космический совет: в вашей жизни скоро произойдут перемены, не бойтесь отпустить прошлое.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 23 по 29 августа.
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