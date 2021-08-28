Лолита отреагировала на задержание Агурбаш: «Очень напугана»

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Елизавета Мареныч
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Певица надеется, что с ее коллегой ничего серьезного не произошло.

Лолита отреагировала на задержание Агурбаш: «Очень напугана»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Эстрадная певица Лолита Милявская прокомментировала ситуацию с задержанием Анжелики Агурбаш. Исполнительница хита «На титанике» призналась, что «очень напугана» произошедшим, поскольку уже несколько часов не может связаться с коллегой по творческому цеху.

«Некоторое время назад она сама, по доброй воле, давала объяснения в правоохранительных органах. И написала в заявлении: если с ней что-то случится, если ее, гражданку России, вывезут за пределы РФ, то это будут насильственные действия. Об этом Анжелика рассказала мне сама», — сообщила Милявская NEWS.RU.

Лолита добавила, что новость о задержании Анжелики может быть фейковой. Исполнительница хитов также выразила надежду, что с Агурбаш ничего серьезного не произошло.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, объявленная в розыск в Белоруссии певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции. Однако накануне представитель артистки заявил ТАСС, что исполнительницу никто не задерживал и в настоящее время она отдыхает на светском мероприятии. Имя этого представителя агентство не уточнило.

Известно, что в отношении Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело по обвинению в разжигании розни и оскорблениях в адрес белорусского президента Александра Лукашенко. Звезда эстрады обращалась к жителям республики и представителям власти с призывами объединиться, чтобы выйти из кризиса.

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