Катерина Шпица показала молодого отца-шахтера: «Красивый как кинозвезда!»

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Виктория Андреева
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29 августа Анатолий Васильевич отмечает профессиональный праздник. Дочка-актриса публично призналась ему в любви и довела Россию до слез.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @katerinashpitsa

В последнее воскресенье августа в России традиционно отмечают День шахтера. Представители этой профессии ежедневно рискуют жизнями на благо родины. Такой герой есть и в семье актрисы Екатерины Шпицы. Звезда кино поздравила с профессиональным праздником горячо любимого папу и представила его всему миру.

В Instagram Екатерина опубликовала фото Анатолия Шпица в молодости. Он позирует в шахте, в рабочей одежде и с каской на голове. У мужчины очень добрые сияющие глаза. Харизмы ему добавляют густые усы.

«Папа на работе, красивый как кинозвезда!» — подписала кадр актриса.

Она призналась, что папу всегда любила больше мамы. Нет, это не значит, что к родительнице звезда относилась хуже. Просто ей нравилось чаще находиться в компании человека, «который пахнет мужчиной». Рядом с тем, кто всегда приласкает и защитит.

«Папа добрый, папа трудолюбивый и мастер на все руки. Я знаю, где „рихтовался“ этот характер и через что пришлось пройти, имея такую трудную профессию. Папуль, люблю!» — обратилась к красавцу с фото Екатерина Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Фанаты заметили, что актриса точь-в-точь похожа на Анатолия Васильевича. Они присоединились к поздравлениям, пожелали мужчине крепкого здоровья и долгих счастливых лет.

«Здорово, когда дочери с такой теплотой говорят об отцах!»

«Папа реально красавец! И вы вся в него!»

«Мурашки побежали от вашей любви к папе!»

«Так трогательно, плачу…» — признавались поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица опубликовала трогательное фото с младенцем на руках. Звезда показала, как ей приходилось работать, будучи юной матерью.

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