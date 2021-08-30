🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Раки, одиночество — это хорошо, но иногда от него лучше избавляться. Сейчас как никогда вы нуждаетесь в обществе, любви и общении. Напишите друзьям, позвоните самым любимым или устройте вечеринку. Именно этого сейчас просит ваша душа.

Космический совет: в погоне за деньгами не забывайте о действительно важных вещах.

Близнецы, есть вещи, которые мы делаем за деньги, а есть вещи, которые мы делаем по любви. Поиск баланса между ними — вот что помогает нам жить в гармонии. Обращайте внимание на то, к какой из двух крайностей вы стремитесь, осторожно регулируя весы. Если вы сосредоточились исключительно на своих материальных занятиях, неплохо было бы вернуться к проектам, которые пробуждают чувство радости внутри.

Тельцы, ваша проблема кроется в глупом убеждении: кажется, будто вы не сможете зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Но это созданное вами ограничение мешает вам воплотить мечты. Итак, представьте себе параллельную реальность. Реальность, в которой вас поддерживают финансово, эмоционально, духовно и творчески. А затем начните жить так, будто бы вы добились всего, о чем мечтали.

Овны, вспомните золотые слова одного из древнейших мудрецов: «Все создается дважды: сначала в уме, а затем в реальности». Это особенно верно в отношении вашей ситуации. Звезды призывают вас обратить внимание на идеи, исходящие из вашего сверхсознания. В них есть ключ к разгадке того, что вы должны создать в ближайшие месяцы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в понедельник, 30 августа, Луна находится в знаке Близнецы. Это значит, что многим знакам зодиака захочется перемен как в личной жизни, так и в карьере. Не стоит противиться своим желаниям. Это лучшее время, для того чтобы все начать с чистого листа.

♌ Лев

Львы, запомните, успех, признание и слава — это не только удел везучих. Это прежде всего удел трудолюбивых, терпеливых, усердных м целеустремленных. Никогда не опускайте руки, бейтесь до конца, бодро преодолевайте все препятствия и тогда обязательно окажитесь на вершине. Вселенная поможет.

Космический совет: не сдавайтесь, даже если все идет наперекосяк.

♍ Дева

Девы, в отличие от других знаков зодиака у вас явно нет проблем с трудолюбием. Усердие — это ваш конек. Однако иногда стоит сделать передышку. Зачем бежать впереди паровоза, если можно спокойно дождаться своей станции? Не торопите события. Вы получите вс, чего заслуживаете.

Космический совет: посвятите время отдыху.

♎ Весы

Весы, Вселенная призывает вас разобраться со своим окружением. Действительно ли все, кто рядом, заслуживают уважения? Или, может быть, к вам втерлись в доверие предатели? Не бойтесь попрощаться с теми, кто использует вашу доброту. Вы не должны тащить на своем горбу всех, кто этого желает.

Космический совет: порвите общение с предателями.

♏ Скорпион

Скорпионы, есть друзья, которые приходят к вам в трудные времена, а есть те, кто рядом только когда все хорошо. Проанализируйте своих приятелей и поймите, кто из них заслуживает находиться в самом близком кругу, а кто только прикидывается добропорядочным.

Космический совет: слушайте свое сердце.

♐ Стрелец

Стрельцы, запомните: в жизни ничего нет и не может быть важнее семьи. Не забывайте навещать своих родственников, радовать их теплыми словами по телефону и милыми подарками при встрече Они — единственные, кто всегда будет с вами. Уделите им время, они этого заслуживают как никто другой.

Космический совет: настало время для семейных встреч и теплых объятий.

♑ Козерог Козероги, вы слышали пословицу: вода камень точит? Если что-то делать долго и упорно, то вы обязательно обретете желаемое. Это касается и отношений со второй половинкой, и повышения по службе, и увеличения заработка, и путешествия в «страну грез». Космический совет: не бросайте то, что начали.

♒ Водолей

Водолеи, почему вы постоянно думаете, что кому-то что-то должны? Избавьтесь от этого ложного предрассудка. Единственное, что вы должны в жизни — это быть счастливым. Если кто-то или что-то мешает этому, разберитесь: не вы ли посадили других на шею, а теперь тащите непосильный груз?

Космический совет: ставьте свои интересы выше других.

♊ Рыбы

Рыбы, единственное чувство, которое сейчас сможет исцелить вас — это любовь. Не бойтесь позволить ей войти в свою жизнь. Она подарит вам энергию, вдохновение, веры в свои силы и желание объять необъятное.

Космический совет: не бойтесь окунуться с головой в омут любви.

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