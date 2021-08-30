Провидец рассказал, как сложится брак Шаляпина с тяжело больной канадской миллионершей

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Егор Измалкин
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Певец женился на, Клаудии Девис, однако сразу после свадьбы она впала в кому.

Провидец рассказал, как сложится брак Шаляпина с тяжело больной канадской миллионершей

Фото: Instagram @shalyapin_official

Брак певца Прохора Шаляпина и канадской предпринимательницы Татьяны Клаудии Девис претерпит множество препятствий, однако должен устоять перед трудностями. Такой прогноз сделал рунический провидец Игорь Вечерский.

По его словам, болезнь, из-за которой женщина сейчас находится в коме, может повлиять на планы о продолжении рода. Это станет одной из причин разногласий в паре. Вместе с тем, считает Вечерский, это союз, где каждая сторона получает необходимые качества от другой.

«Не всем по душе их пара, существуют завистники и конкуренты, которые попытаются разрушить ее с помощью различных энергетических практик. Что может привести к сокращению продолжительности их совместного жизненного пути, внеся разлад в отношения. Хотя в любом случае, супруги будут иметь возможность сохранить хорошие отношения, так как у них хороший потенциал совместимости», — рассказал провидец изданию «Слово и дело».

Прохор Шаляпин и Татьяна Девис поженились в Лас-Вегасе в тайне от поклонников. На торжество пара потратила около 15 миллионов рублей. До свадьбы влюбленные состояли в романтических отношениях около двух лет, однако вынуждены были расстаться на некоторое время из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Как писал 5-tv.ru, Татьяну Дэвис госпитализировали вскоре после женитьбы. У нее диагностировали COVID-19. Сейчас у женщины поражено 80% легких. Она находится в коме под аппаратом ИВЛ.

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