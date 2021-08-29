Жену-миллионершу Прохора Шаляпина из Канады подключили к аппарату ИВЛ

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Алексей Хитров
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Ранее сообщалось, что певец тайно женился на 42-летней владелице сети адвокатских контор.

Жену-миллионершу Прохора Шаляпина из Канады подключили к аппарату ИВЛ

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Супругу Прохора Шаляпина 42-летнюю бизнесвумен Татьяну Клаудиу Девис из Канады в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали Марина Орлова и Георгий Кирьянов — актеры-супруги из России, которые были гостями на свадьбе российского певца и канадской миллионерши.

«Мы как раз должны были после свадьбы ехать к ним в гости в их мексиканское поместье, а тут вдруг этот COVID. Заразил один из гостей. Более того, в госпиталь также попали родители Татьяны. Но если их состояние не вызывает беспокойства, то Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно в четыре с половиной тысячи долларов. Но ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ», — цитирует Кирьянова «Экспресс газета».

Супруги также подтвердили, что свадьба Шаляпина и Девис была настоящей, а не «ради пиара».

«Если бы это было так, то вряд ли бы на торжестве были родители Татьяны. Как я поняла, это ее первая свадьба, а в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном все было по-серьезному — черная икра, лобстеры», — рассказала Орлова.

Супруга Шаляпина — гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В начале августа, после очередного свидания с певцом, женщина заболела COVID-19. По словам Шаляпина, симптомы проявились после их похода на представление Cirque du Soleil.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певец Прохор Шаляпин тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной, 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Клаудией Девис. Торжество состоялось еще до того, как невеста слегла с коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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