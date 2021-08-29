Жену-миллионершу Прохора Шаляпина из Канады подключили к аппарату ИВЛ
Ранее сообщалось, что певец тайно женился на 42-летней владелице сети адвокатских контор.
Фото: Instagram @shalyapin_official
Супругу Прохора Шаляпина 42-летнюю бизнесвумен Татьяну Клаудиу Девис из Канады в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказали Марина Орлова и Георгий Кирьянов — актеры-супруги из России, которые были гостями на свадьбе российского певца и канадской миллионерши.
«Мы как раз должны были после свадьбы ехать к ним в гости в их мексиканское поместье, а тут вдруг этот COVID. Заразил один из гостей. Более того, в госпиталь также попали родители Татьяны. Но если их состояние не вызывает беспокойства, то Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно в четыре с половиной тысячи долларов. Но ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ», — цитирует Кирьянова «Экспресс газета».
Супруги также подтвердили, что свадьба Шаляпина и Девис была настоящей, а не «ради пиара».
«Если бы это было так, то вряд ли бы на торжестве были родители Татьяны. Как я поняла, это ее первая свадьба, а в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном все было по-серьезному — черная икра, лобстеры», — рассказала Орлова.
Супруга Шаляпина — гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В начале августа, после очередного свидания с певцом, женщина заболела COVID-19. По словам Шаляпина, симптомы проявились после их похода на представление Cirque du Soleil.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, певец Прохор Шаляпин тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной, 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Клаудией Девис. Торжество состоялось еще до того, как невеста слегла с коронавирусом.
- 28 авг
- В Китае назвали сфабрикованным доклад разведки США о происхождении SARS-CoV-2
- 28 авг
- Психотерапевт назвала симптомы коронафобии, возникающей из-за пандемии
- 28 авг
- Разведка США установила, создавался ли коронавирус как биологическое оружие
- 27 авг
- Врачи рассказали об изменениях в состоянии перенесшего инсульт Краско
- 27 авг
- После концерта Леонида Агутина Роспотребнадзор начал проверку из-за нарушений
- 27 авг
- Аргентинцы вынудили президента отказаться от половины зарплаты из-за коронавируса
- 26 авг
- ЭпиВакКорона-Н: Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от COVID-19
- 26 авг
- Представитель Ивана Краско о состоянии артиста после инсульта: «Последствия COVID»
- 25 авг
- Конвейер по выдаче фальшивых справок о вакцинации наладили под Петербургом
- 25 авг
- Какие меры поддержки анонсировал Путин на съезде «Единой России» — главное
Читайте также
77%
0.25 87.03
-0.03
Нашли ошибку?