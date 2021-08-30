Как день недели, в который родился человек, влияет на любовь и карьеру

Известно, что не только по дате рождения можно определить особенности внешности и характера человека. День, в который человек появился на свет, также может многое подсказать о том, как сложатся карьера и любовные отношения .

Понедельник

Люди, рожденные в первый день недели, отличаются притягательной внешностью и амбициозным характером. Их природная уверенность в себе притягивает людей как магнит.

В карьере такие личности не боятся брать на себя ответственность и с готовностью принимают сложные решения. Нередко выбирают профессии, связанные с необходимостью обучать других чему-либо.

На любовном фронте у тех, кто рожден в понедельник обычно все не так просто. Эти люди склонны выбирать для романтических чувств совсем неподходящих партнеров, что, естественно, ведет к многочисленным страданиям.

Астрологи рекомендуют всем, кто родился в понедельник, научиться лучше контролировать свои эмоции.

Вторник

В этот день недели обычно рождаются люди с правильными чертами лица и глубоким голосом. Это большие оптимисты, которые даже препятствия на своем пути встречают с удовольствием и в полной уверенности, что смогут их преодолеть.

Те, кто родился во вторник, часто выбирают профессии, связанные с финансами. Они методичны и последовательны, и при этом умеют быстро усваивать новые знания.

В любви такие люди рискуют сами себе создать немало проблем из-за излишней интенсивности чувств, которые они готовы обрушить на партнера. Некоторая навязчивость, свойственная этим людям, может отпугивать, так что астрологи советуют всем, рожденным во вторник, несколько раз подумать, прежде, чем что-либо сказать или сделать.

Среда

В этот день рождаются физически крепкие люди, отличающиеся повышенной активностью, но достаточно раздражительные.

В карьере это профессионалы, на которых можно положиться. Они честные и ответственные, из них получаются отличные судьи.

В любви у людей, рожденных в самой середине недели, могут наблюдаться качели. Сегодня им хочется оставить партнера и они уверены, что отношениям пришел конец, но уже завтра искра любви вспыхивает с новой силой.

Астрологи рекомендуют людям, рожденным в среду, поменьше торопиться и почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Четверг

Людей, рожденных в этот день недели, отличает высокий лоб, свидетельствующий о неординарном уме и открытый взгляд, полный любопытного внимания к окружающему миру.

Карьера для таких людей всегда на первом месте. Они часто добиваются большого успеха, становятся известными политиками или руководителями крупных компаний.

При этом в любви эти целеустремленные, но в глубине души, чуткие и верные люди, могут открыться партнеру по-настоящему, ожидая того же в ответ.

Астрологи советуют таким людям не бояться довериться партнеру и быть искренним.

Пятница

В пятницу рождаются люди, очаровывающие своей мягкой улыбкой всех вокруг. Это творческие личности, которые всегда открыты для экспериментов.

В карьере эти люди проявляют бесконечное трудолюбие, при этом успешнее всего они демонстрируют свои таланты в сфере кино, моды, дизайна и других направлений, в которых нужен их креатив и жажда общения.

В любви такие люди иногда могут быть излишне прямолинейными. Порой настолько, что их признания способны шокировать партнера.

Астрологи советуют таким людям все же научиться проявлять больше понимания в отношении чувств партнера и тогда все наладится.

Суббота

Люди, рожденные в субботу, отличаются высоким ростом и обворожительной улыбкой. Они фантастически терпеливы, что позволяет им всегда достигать поставленных целей.

Люди такого склада незаменимы в профессиях, где бывает невозможно сразу увидеть результат своих трудов. Например, в науке или сфере технологий.

В любви люди, рожденные в субботу, нередко страдают от своей неспособности выражать чувства словами. Они могут долго думать о проблеме, накручивая себя, но не признаются в переживаниях партнеру.

Астрологи рекомендуют таким людям не бояться говорить о том, что их беспокоит, это обязательно поможет наладить взаимопонимание с окружающими.

Воскресенье

Сильные, чувственные люди с красивыми руками. Они не любят сидеть без дела и очень инициативны.

Как правило, люди, рожденные в воскресенье, строят успешную карьеру в сфере политики или бизнеса. Для них очень важно в каждое дело вкладывать свои собственные идеи и доказывать окружающим свою правоту.

В сфере романтических отношений эти люди отличаются вспыльчивостью, они могут отреагировать очень эмоционально на какие-то моменты в отношениях с партнером, но потом довольно быстро остывают и идут на примирение первыми.

Астрологи советуют тем, кто родился в воскресенье научиться контролировать свой гнев.