Таролог о предопределенности смерти Диланяна: «Высшая награда для артиста»

Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, почему смерть актера из сериалов «Кухня» и «Воронины» Артура Диланяна была предопределена. Заключительной фразой знаменитости на сцене стала: „Прощай, мой народ. Прощайте, друзья». После у него остановилось сердце. Однако дело не только в указанных словах.

«Я увидела предопределенность», — заявила таролог Марианна Абравитова.

Карты выдали предсказательнице, что душа Диланяна сама сделала такой выбор и ушла в запланированное время. При этом свою миссию на этой земле он выполнил, уверена эксперт. Кроме самореализации в творческом плане, успешно были исполнены и другие жизненные задачи.

«Он пришел в этот мир, чтобы быть артистом, а высшая награда для артиста — умереть на сцене, как для генерала — на поле боя», — рассказала таролог о предназначении Диланяна.

Предсказательница уверена, что недавно отошедшая душа перейдет в светлый поток, и в другом мире мужчине будет очень хорошо.

«Мы будет вспоминать его как очень светлого и яркого человека, который яркой звездой пролетел на наших глазах и освещал все вокруг», — подытожила таролог.

Артур Диланян окончил ГИТИС (курс Гончарова), а также ВГИК, где его руководителем был Армен Джигарханян. Актер 18 лет служил в Московском Армянском театре. Телезрителям он известен по участию в сериалах «Дважды два», «Последний из Магикян», «Кухня», «Пятницкий», «Воронины», «Джокер», успел поработать на телевидении.

Ранее 5-tv.ru показывал предсмертное фото актера Диланяна.