Справившую нужду у ели Волочкову потребовали отстранить от работы с детьми

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Виктория Андреева
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Певица Екатерина Любомская, которую балерина обвиняет в распространении постыдного фото, уже подписала петицию.

Справившую нужду у ели Волочкову потребовали отстранить от работы с детьми

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская инициировала создание петиции против оскандалившейся Анастасии Волочковой. Артистка высмеяла балерину за снимок, где та в неглиже справляет малую нужду у ели, и потребовала запретить звезде работать с детьми. Певица считает, что заслуженный артист РФ должен нести в массы культуру и не выставлять свою пятую точку напоказ.

В тексте документа сказано, что Волочкова очень много лет выступает с концертной программой «Симфония Добра». Балерина позиционирует ее как фестиваль для подростков, участвовать в котором может любой желающий. Авторы петиции указали на то, что порой звезда не очень понимает, что выступает перед несовершеннолетними. Она якобы одевается так откровенно, что может нанести серьезную психологическую травму неокрепшим умам.

«Номера этого концерта в исполнении Волочковой, а также концертные костюмы имеют эротический, а подчас и откровенно-сексуальный характер. Так, в одном из номеров Волочкова А. Ю. появляется в черном кожаном костюме с металлическими заклепками и кожаных чулках», — отметили создатели жалобы.

Instagram @kattstrelka

Упрекали Анастасию и за песни с «откровенно сексуальным подтекстом», и за то, что подписывает детям рекламки с указанием страницы в Instagram, где публикует фото и видео «12+».

«Требуем наложить возрастные ограничения на программу Волочковой и запретить привлекать к просмотру „Симфонии добра“ и участию в ней детей до определенного возраста, <…> привлечь Волочкову к ответственности», — говорилось в сообщении.

Под документом уже подписались больше четырех тысяч человек. Солистка группы «Стрелки», которую балерина обвиняет в публикации интимного фото у ели, активно призывает фанатов распространять петицию по сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как справившая нужду под елью балерина Анастасия Волочкова могла спасти свое патовое положение.

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