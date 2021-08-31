Комик Мирзализаде уехал в Турцию до признания его «нежелательным» в РФ

Комик Идрак Мирзализаде уехал в Турцию до признания его «нежелательным» в России. Как стало известно 5-tv.ru, отбывший арест из-за шутки про «любовь русских к фекалиям» стендапер вылетел в страну из белорусской столицы.

«Мирзализаде сначала уехал в Белоруссию. 29 августа он вылетел рейсом „Белавиа“ из Минска в Турцию, где и находится до сих пор», — сообщил знакомый с ситуацией источник.

В мае 2021 года Идрак Мирзализаде в ходе выступления заявил о расизме арендодателей, которые отказываются сдавать внаем жилье в Москве людям с «непривычными» именами. Комик признался, что ему все же удалось заехать в квартиру. В жилище стендапер обнаружил, что предыдущие арендаторы, русские, якобы измазали матрац фекалиями. После скандального монолога Мирзализаде был избит.

Впоследствии, проведенная экспертиза установила, что шутка про русских содержит признаки унижения группы лиц по национальному признаку. 9 августа комик был арестован на десять суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД потребовало от пошутившего про русских комика Мирзализаде покинуть РФ.