По стопам Волочковой: Моргенштерн показал, как справляют большую нужду звезды

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Елизавета Мареныч
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Рэпер в день свадьбы опубликовал короткий видеоролик, где предстал сидящим на унитазе со спущенными штанами.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern

Не успела широкая публика отойти от новости о скандальных снимках российской балерины Анастасии Волочковой, на которых она справляет малую нужду под елью, как тут же становится известно о похожей выходке одного из самых эпатажных певцов современной эстрады. Рэпер Моргенштерн опубликовал в сторис своего личного микроблога короткий видеоролик, где предстал сидящим на унитазе со спущенными штанами.

«Как какают звезды», — сказал Моргенштерн.

Instagram @morgen_shtern

Все бы ничего, но рэпер запечатлелся в Instagram в окружении не менее десяти операторов. Находившиеся в туалете журналисты, по всей видимости, снимали подготовку к свадебному торжеству исполнителя.

Отметим, что 31 августа Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина станут законными супругами. Звездная пара счастлива вместе уже несколько лет. Они познакомились еще до всероссийской славы рэпера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таролог предрекла страшную судьбу Моргенштерну после «мистической» свадьбы.

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