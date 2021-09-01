Моргенштерн показал подписчикам утро после свадьбы: «Я женат и пью пиво»

Моргенштерн показал подписчикам утро после свадьбы. Эпатажный рэпер женился 31 августа, а после разгульного веселья — торжество в последний день лета стало самым ярким событием столичного шоу-бизнеса — показал себя в новом статусе. Видео, где молодожен держит в руках большую банку пива, опубликовано в Instagram-аккаунте артиста.

»****… Утро, пиво…», — тяжело протянул артист, явно с похмелья.

Король и королева поколения: История любви Моргенштерна и Дилары

Instagram @morgen_shtern

Верный друг хорошо погулявшего жениха — трехлитровая банка хмельного напитка, особенно после свадьбы, организованной в стиле 1990-х. У певца явно болит голова, но в роль женатого мужчины он уже хорошо вжился.

«Всем большое спасибо за поздравления! Я не могу прочитать все, телефон отключаю, он мне не нужен: я теперь женат, пью пиво и мне *****» — поблагодарил счастливый Алишер, не забыв в конце вставить крепкое словцо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба рэпера Моргенштерна.