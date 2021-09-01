Победившая тяжелую болезнь певица МакSим привела младшую дочь в школу

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Елизавета Мареныч
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Исполнительница впервые за долгое время вышла в свет после комы.

Фото, видео: Instagram @maksimartist

Певица МакSим, которая перенесла тяжелую болезнь, уже вовсю идет на поправку. Исполнительница даже не осталась в стороне от школьного праздника — дня знаний — и появилась на первой линейке у шестилетней дочери Марии.

Как сообщается в официальной фан-группе артистки ВКонтакте, младшая дочь МакSим пошла в столичную школу, в совете которой состоят звезды отечественного шоу-бизнеса — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель и многие другие.

ВКонтакте @maksimsinger

Поклонники удивились столь скорому возвращению певицы после болезни, однако с восторгом восприняли эту новость. В комментариях фанаты поддержали исполнительницу хитов и пожелали ее дочери успехов в учебе.

«Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной»;

«Очень хорошо, что в такой день дочка вместе с мамой»;

«Первоклашку с первой линейкой и Сашеньку с праздником! Больших знаний нашим девочкам», — писали они.

Некоторые пользователи сети также обратили внимание, что победившая тяжелую болезнь певица МакSим все еще выглядит истощенной. По мнению фанатов, исполнительница решила скрыть от широкой публики последствия недуга.

Как напоминают «Дни.ру», артистка около двух месяцев провела в искусственной коме под аппаратами жизнеобеспечения. Поскольку из-за тяжелой болезни она долгое время не могла самостоятельно дышать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пиар-менеджер раскрыл причину проблем МакSим.

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