🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Раки, вопросы, связанные с законом и порядком, занимают центральное место в вашей жизни. Если самому не получается уладить дела, наймите толкового юриста. Также звезды призывают вас разобраться с документами. Важно внимательно изучить текст кааждого, чтобы избежать неприятностей.

Близнецы, вы настоящие волшебники. В отличие от других знаков зодиака вы обладаете удивительным даром моментально воплощать свои мечты. Все дело в том, что вы умеете их правильно визуализировать, тщательно продумывать и верно добиваться. Но не забывайте об одном: благодарите Вселенную. Именно ей вы обязаны своим фантастическим везением.

Тельцам, хватит многократно наступать на одни и те же грабли. Ошибки вам даны для того, чтобы вы извлекли из них урок, а не повторяли изо дня в день. Научитесь анализировать свои поражения и победы. Только в этом случае вы поймете, как лучше двигаться дальше, чтобы не обжечься.

Овны, завидовать другим — проще просто. Вам всегда будет казаться, что у соседа и яблоки слаще, и дом краше. Однако не стоит желать оказаться на месте другого человека. Вы даже не представляете, через что ему пришлось пройти, чтобы приобрести все богатства. А что сделали вы для достижения своей мечты?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в среду, 3 сентября, убывающая Луна в знаке Рак покровительствует неспешной, монотонной деятельности. Сегодня на коне будут трудоголики, привыкшие доводить дела до конца и не опускающие руки при любых обстоятельствах.

♌ Лев

Львы, вы настроены сбежать от обыденного и освободить место для великолепного. Отдых на выходных может стать тем, что вы ищете. Побалуйте своего внутреннего исследователя, отправившись в неизведанное место. Некоторые из вас могут сесть в самолет, чтобы провести время со своим возлюбленным.

Космический совет: настало время спонтанных путешествий.

♍ Дева

Девы, людям с таким ответственным характером, как у вас, иногда необходимо просто расслабиться и наслаждать моментом. Не стоит постоянно прокручивать в голове неприятные ситуации и корить себя за ошибки. С кем не бывает!

Космический совет: отпустите ситуацию.

♎ Весы

Весы, что, если единственный человек, стоящий на пути к вашей лучшей жизни — это вы сами. Итак, найдите время, чтобы подумать о том, как вы погрязли в жалости к себе. Вместо того, чтобы рискнуть, вы ищите причины остаться на месте. Пора отказаться от комфорта и сделать шаг на встречу мечте.

Космический совет: ваше сердце требует перемен.

♏ Скорпион

Скорпионы, если вы пытаетесь избежать тех или иных проблем, они будут снова и снова встречаться вам на пути. Возможно, вы не замечали, но все движется по спирали. Чтобы выбраться из замкнутого круга, необходимо посмотреть в глаза своему страху.

Космический совет: чтобы избавиться от проблем, нужно их победить.

♐ Стрелец

Стрельцы, прежде чем сказать что-нибудь обидное сегодня, сделайте шаг назад и вздохните. Обдумайте свой выбор слов и проанализируйте, хотите ли уколоть своего оппонента настолько, чтобы больше никогда не общаться с ним. Если нет, возьмите верх над своими эмоциями.

Космический совет: следите за своими словами.

♑ Козерог Козероги, мы все ближе и ближе приближаемся к темной луне. В результате могут проявиться глубоко укоренившиеся страхи и подсознательные травмы. Не стоит их бояться. Признайтесь своим близким, что вас беспокоит. Они помогут вам добиться гармонии с самим собой. Космический совет: относитесь к своим страхам, как к друзьям.

♒ Водолей

Водолеи, почему вы запрещаете себе чувствовать? Бесконечные офисные отчеты и задержки на работе не сделают вас счастливым, а вот утренний чай наедине со второй половинкой может. Любовь способна окрылить вас, зарядить энергией, а вместо того, чтобы прочувствовать все эти прелести, вы рубите чувство на корню. Зачем?

Космический совет: не бойтесь открыться своему партнеру.

♊ Рыбы

Рыбы, в ближайшее время вас ждут грандиозные перемены в личной жизни. Душевная и чувственная связь, которая раскроет в вас все самое лучшее — именно так можно будет назвать ваш новый роман. Добейтесь синергии со своим партнером. Вы посланы друг другу, чтобы преобразить мир вокруг.

Космический совет: научитесь отдавать, и тогда получите вдвое больше.

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