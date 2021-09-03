Продюсер песни «Третье сентября» раскрыл секрет ее популярности

Ни одна из песен Михаила Шуфутинского не пользовалась такой народной любовью, как «Третье сентября». Один день в году социальные сети буквально разрывает от постов с этой композицией и мемов на нее. Продюсер песни Евгений Кобылянский рассказал, что это именно с его легкой руки «Третье сентября» стала не просто визитной карточкой исполнителя, но и оказалась во всех смыслах народной.

Кобылянскому изначально понравились стихи композиции, но, чтобы песня не осталась очередной «блатной» балладой Шуфутинского, а превратилась в настоящий хит, он исправил всего одно слово в самом начале припева.

«Песня мне понравилась у поэта — Игоря Николаева, и не понравилась у композитора — Игоря Крутого. Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил все, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии. Я заменил одно единственное слово — „перелистну“ на „переверну“, потому что „перелистну“ — это жаргонное идиоматическое выражение», — поделился продюсер в беседе с URA.RU.

Он также добавил, что песня была длиннее пяти минут и не подходила под формат радиостанций, хотя и получила высокое ранжирование в эфире. После, когда композицию перестали крутить по радио, оказалось, что она стала одной из самых исполняемых в караоке. Позже, уже с появлением интернета, эта народная любовь перешла из караоке в сеть, где на протяжении многих лет соблюдается негласная традиция — постить песню в указанную в ее названии дату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский запел про третье сентября на месяц раньше, чтобы позабавить поклонников.