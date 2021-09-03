Анита Цой оказалась в инвалидной коляске из-за травмы на съемках клипа

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Георгий Иванов
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Артистка почти лишилась возможности передвигаться самостоятельно всего за месяц до большого юбилейного шоу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @anitatsoy

Певица Анита Цой, едва оправилась от постковидного синдрома, который не давал ей спокойно жить и работать в течение полугода, как вновь оказалась у врача. На сей раз во время заграничных съемок клипа знаменитость подвернула ногу и неудачно упала. В больнице ей сделали рентген, который показал, что у нее треснула кость на ступне. В итоге исполнительница оказалась в инвалидном кресле.

«День назад закончили съемки! Все бы хорошо, если б не маленький казус. Оказалось, что я получила перелом — треснула кость, к которой мизинчик крепится. У меня через месяц шоу, а мне четыре недели категорически нельзя носить каблуки», — поделилась артистка.

 
 
 
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Публикация от Anita Tsoy — Анита Цой (@anitatsoy)

Однако Анита Цой совсем не собирается отчаиваться и верит, что скоро она сможет встать на ноги и продолжит радовать поклонников своими песнями. Пока же передвигаться она может либо на коляске, либо на костылях.

Чтобы еще раз продемонстрировать фанатам свою бодрость духа, она выложила на своей странице в Instagram кадры, где почти забавляется катанием на инвалидном кресле и со смехом прыгает на костылях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аните Цой требуется операция из-за постковидных осложнений.

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