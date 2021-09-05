Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов разводится с молодой женой

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Алексей Хитров
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Союз актеров с разницей в возрасте почти в четверть века не продержался и года.

Фото, видео: Instagram @loginov_victor, @guskova.maria

Брак звезды сериала «Счастливы вместе» Виктора Логинова с актрисой Марией Гуськовой младше него на 24 года оказался недолговечным. Женившиеся в октябре прошлого года актеры разводятся. Об этом сообщила Гуськова.

«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», — написала девушка в Instagram.

За несколько часов до этого Гуськова выложила пост с комментарием: «На первом месте профессия. И только. А потом уже все остальное», который поклонники попросили расшифровать. И вот актриса написала объяснение.

Instagram @guskova.maria

В октябре 2020 года стало известно, что Виктор Логинов женился в четвертый раз на 21-летней актрисе Марии Гуськовой. Свадьбу пара сыграла в Петербурге. Многих поклонников сразу смутила большая разница молодоженов в возрасте.

У 45-летнего Логинова от трех предыдущих браков осталось пятеро детей, один из которых — Максим — усыновленный. В первом союзе родилась сестра Максима и единственная дочь Логинова Анна, которая на пять лет старше его новой избранницы. Во втором официальном браке на свет появился сын Дмитрий. Третья жена Ольга родила двух мальчиков — Александра и Ивана. С ней актер расстался незадолго до своей четвертой женитьбы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ясновидящая Арина Ласка предсказала, что новый брак Виктора Логинова продлится недолго. По ее словам, актер не из тех мужчин, кто задерживаются с одной дамой сердца. Ему интересен начальный период романа, полный романтики и приключений. Рано или поздно актер минует этот этап и задумывается о поиске новой избранницы. Как уверяет экстрасенс, в прошлых жизнях Логинов был художником, поэтом — словом, творческой личностью. Ему свойственна пылкость и тяга к иллюзиям. Оттого все его отношения недолговечны, включая нынешние.

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