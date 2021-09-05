Азиза рассказала о трагедии матери мужа: «Были разорваны легкие, оторвана печень»

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Виктория Андреева
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Новых родственников певицы не признают, утверждая, что они аферисты. Звезда рассекретила, кто есть кто на самом деле.

Азиза рассказала о трагедии матери мужа: «Были разорваны легкие, оторвана печень»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Позднее замужество певицы Азизы — одна из главных тем для обсуждения сегодня. Дело даже не в том, что артистка отважилась пойти в ЗАГС в 57 лет, а в личностях ее новых родственников. На днях выяснилось, что новоиспеченный муж звезды совсем не итальянец Александр Лортэ, а простой уроженец Липецка Саша Соколов. Свекровь дивы и вовсе считают женщиной «с темным прошлым».

В одном из последних интервью Азиза призналась, что ее близкие люди действительно долгое время жили в жутких условиях и имеют «темные пятна» в биографии. Сами они — честные и порядочные люди. Вот только их много раз предавали и обманывали.

Певица сообщила, что ее свекровь однажды хотел убить собственный муж — родной отец Александра Соколова. Произошло это после того как женщина рассталась с мужчиной.

«14 января 1993 года биологический отец моего мужа решил убить его мать Людмилу. Он нанес ей восемь ножевых ранений. Людмила чудом осталась жива благодаря врачам военного госпиталя, в котором в тот день дежурили хирурги. Она провела два месяца в реанимации, потом еще полгода находилась на реабилитации и заново училась ходить», — поделилась Азиза с изданием «Собеседник».

Артистка уточнила, что ее свекровь — уважаемый человек. По профессии она преподаватель физики и математики, дочь известного летчика-испытателя Геннадия Соколова. Из-за проблем с бывшим мужем ей пришлось эмигрировать в Италию — женщина боялась встретиться со своим обидчиком.

По словам Азизы, ее муж Александр точная копия мамы. Он очень нежен, заботлив и добродушен. Когда Людмила находилась на грани смерти, юноша вместе с братом часами стоял у ее больничной койки и молился.

«У нее были разорваны легкие, оторвана печень, множественные переломы. Она выжила вопреки всем прогнозам, потому что ей надо было воспитывать своих детей», — похвалилась героизмом новой родственницы Азиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Азиза планирует завести ребенка от нового молодого мужа. Рожать сама звезда, конечно, не будет. Пара уже нашла суррогатную маму для вынашивания младенца.

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