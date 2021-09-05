Жена осужденного Ефремова пожаловалась на тяжелую жизнь

Пятая жена Михаила Ефремова, осужденного на семь лет и шесть месяцев по делу о «пьяном» ДТП, пожаловалась на тяжелую жизнь. 49-летняя Софья Кругликова в одиночку воспитывает троих детей. Никаких денег от зажиточного актера она не получает — каждую копейку зарабатывает своим трудом.

После аварии с Ефремовым в Москве Кругликова совсем пропала из виду. Она не комментирует состояние мужа, сидящего за решеткой, не ходит на заседания по его делу и поданным апелляциям. Ее мало интересует судьба некогда горячо любимого Миши. Главная задача на сегодня — прокормить 16-летнюю Веру, 14-летнюю Надю и 11-летнего Борю.

Уставшая от работы Софья ненавидит, когда журналисты просят ее рассказать о жизни после ареста супруга. Она начинает иронизировать на тему и подтрунивать над любопытными папарацци.

«Дети все лето отдыхали, никуда не ездили, потому что нет денег. У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру! Я гордая. Меня обвиняют в излишней гордости, но я ни у кого ничего не прошу», — сказала на днях корреспондентам НТВ супруга Ефремова.

Известно, что Софья Кругликова в свое время получила хорошее звукорежиссерское образование. Сейчас она преподает в вузе, а в качестве подработки берет проекты известных музыкантов. На судьбу женщина жаловаться не привыкла, потому говорить о своих чувствах и переживаниях тоже отказывается.

ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественную LADA. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме звезды в момент аварии.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. После тщательного расследования и с учетом поданных апелляций суд приговорил его к семи годам и шести месяцам колонии. Адвокаты актера не теряют надежды снова обжаловать вердикт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как осужденный актер Михаил Ефремов «обманул» мать погибшего по его вине мужчины.