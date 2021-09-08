Кинокритик Разлогов о погибшем режиссере Мельнике: «Уход его был символическим»

Президент Гильдии киноведов Кирилл Разлогов в беседе с 5-rv.ru назвал уход из жизни режиссера Александра Мельника символическим. Он погиб, упав с обрыва во время подготовки к съемкам фильма учебного фильма МЧС в Норильске. По словам кинокритика, его коллега любил работать в экстремальных условиях. Разлогов назвал Мельника уникальным автором, у которого был свой взгляд на творчество.

«Александр Мельник — фигура в какой-то степени уникальный. Он ни на кого не был похож, никому не подражал и всегда делал то, что считал нужным. Иногда у нас с ним были радикальные расхождения по взглядах. Но он был весьма последователен в том взгляде на современную жизнь, современную историю. И он всегда был связан с Севером, экстремальными ситуациями в жизни и на съемках. Поэтому его уход из жизни в какой-то степени несет в себе символический характер», — рассказал Разлогов.

Упавшего с обрыва Александра Мельника пытался спасти глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Режиссер поскользнулся и сорвался в воду, а министр моментально бросился на помощь. В результате происшествия погибли оба.

Жизнь Александра Мельника оборвалась, когда ему было 63 года. У режиссера остались жена, трое детей и пятеро внуков. Зиничев скончался в 55 лет, у него остались жена и сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен режиссер Мельник, погибший вместе с главой МЧС в Норильске.