Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся сменить Елизавету II на троне

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся в скором времени взойти на британский престол. Об этом заявил бывший личный секретарь герцога и герцогини Кембриджских Джейми Лоутер-Пинкертон.

По его словам, недавний переезд старшего внука королевы и его супруги в Виндзорский дворец по приглашению самой Елизаветы II сигнализирует о скором восхождении Уильяма на трон, сообщил Fox News.

Уточняется, что сейчас принц занимает второе место в порядке наследования британского престола, однако он и его жена создали прочный союз, который позволяет им оставаться в центре внимания и дополнять друг друга, сохраняя статус одной из самых крепких пар в Великобритании.

По словам экс-секретаря супругов, Уильям и Кейт обладают разными качествами, дополняющими друг друга. Герцог с детства знает об устройстве монархии в его стране, а у его жены есть «прагматичное понимание того, что значит быть из порядочной, приземленной семьи».

На основании всего вышеизложенного Лоутер-Пинкертон делает вывод, что герцог и герцогиня Кембриджские постепенно готовятся возглавить британскую монархию.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, перебравшиеся в США принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают рассказывать общественности о королевских тайнах. Правда, в последнее время вместо претензий из их уст вылетают сплошь хвалебные оды. Так, Маркл вспомнила первую встречу с Кейт Миддлтон, при которой герцогиня Кембриджская произвела на нее впечатление «чудесной» женщины.