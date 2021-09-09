В Кузбассе проходит церемония прощания с одной из убитых школьниц

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 067

Тела двух десятилетних девочек были обнаружены в заброшенном доме в Киселевске. В изнасиловании и убийстве школьниц признался ранее судимый житель Миасса. Его арестовали на два месяца.

Фото, видео: ТАСС / Беляев Ярослав, 5-tv.ru

Церемония прощания с одной из убитых школьниц проходит в Киселевске Кемеровской области. В распоряжении 5-tv.ru имеются эксклюзивные кадры из траурного зала. На записи видно, что проститься с одной из жертв ранее судимого жителя Миасса пришли десятки человек.

По версии следователей, 6 сентября две десятилетние девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Будучи пьяным обвиняемый предложил детям купить для них в магазине конфеты, а для птички еду, школьницы согласились и пошли с ним.

Купив себе выпивку, а девочкам обещанное, мужчина убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, окончательно напившись, изнасиловал девочек, а чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, он задушил их и, забросав тела матрасами, ушел на работу. Родители одной из школьниц, обеспокоенные, что дочь не вернулась из домой, обратились за помощью в правоохранительные органы.

По горячим следам по подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний Виктор Пестерников, ранее отбывавший наказание по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Судимому 41-летнему жителю города Мыски было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «к» статьи 105 УК РФ «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», двух эпизодов части 5 статьи 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», двух эпизодов части 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

В четверг, 9 сентября, суд в Кемерово арестовал на два месяца до 7 ноября обвиняемого в убийстве двух школьниц в городе Киселевске.

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