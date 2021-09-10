Лиза Галкина похвасталась подарком на день рождения от «Кристиночки»

Лиза Галкина похвасталась подарком на день рождения. Ее отец — юморист Максим Галкин — выложил на разделе сторис в Instagram видео, на котором его семилетняя дочурка, кокетливо кружась на камеру, предстает в очаровательной обновке.

«Откуда у тебя такое пальтишко?» — поинтересовался Максим у дочки.

«Кристиночка подарила перед днем рождения, у меня, конечно, беретка такая была, но мы ее сегодня не взяли», — похвасталась Лиза Галкина.

«Красотка!» — восхитился звездный папа.

Двойняшки Лиза и Гарри через неделю отметят свое восьмилетие. От родственников уже начали поступать первые подарки — одной из первых стала старшая сестра Лизы, певица Кристина Орбакайте.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Подписчики фан-страницы Лизы Галкиной — там она тоже демонстрирует светло-голубое пальто — пришли в восторг от продемонстрированной обновки и умилились отношениями сестер, разница в возрасте которых составляет 42 года.

«Кристиночка подарила. Милота!»

«Так нежно говорит: „Кристиночка подарила“. Очень умные, воспитанные детишки», — отметили фанаты.

Выбор подарка старшей сестрой Елизаветы Галкиной, известной своими стильными нарядами, интернет-пользователи тоже одобрили.

«Суперское пальто, прямо настоящая гимназистка»;

«Пальто стильное, модное, идет Лизе»,

«Лиза, во всех нарядах ты душечка, хороша!» — прокомментировали фолловеры.

Самых известных двойняшек страны ждут и другие презенты. В прошлом году, на свое семилетие, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подарок от родителей получили наборы конструкторов, а также смартфоны и планшеты.

В этом году Лиза и Гарри Галкины пошли во второй класс. Максим Галкин постоянно показывает своим подписчикам, как живут его сын и дочь. Дети помогают своему известную отцу в огороде, готовят для родителей блюда по собственным рецептам и регулярно удивляют артистизмом и другими творческими способностями.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лиза Галкина становится все больше похожа на Аллу Пугачеву.