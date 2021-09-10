Бабушка и внучка отравились арбузом в Москве и погибли в жутких муках

Два человека погибли в результате отравления арбузом в Москве. Медики несколько часов боролись за жизни несчастных, но так и не смогли им помочь.

Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла утром 10 сентября. Семья из четверых человек, проживающих в доме № 16 на Совхозной улице, на днях приобрела полосатый плод в одном из магазинов крупнейшей розничной сети. 15-летняя девочка, ее мама и бабушка съели несколько кусков и почувствовали себя неважно. Глава семейства по случайности не успел отведать арбуза.

Несовершеннолетняя и ее родственницы пожаловались на сильную повторяющуюся рвоту и жуткую слабость. Семья вызвала скорую помощь, медики экстренно госпитализировали больных. Всех направили в отделение реанимации.

По нашей информации, несмотря на мощную терапию, 61-летняя женщина накануне скончалась, 15-летняя девочка умерла утром 10 сентября. Состояние 38-летней москвички чудом удалось стабилизировать.

Утром 10 сентября в больницу также доставили 11-летнего мальчика — соседа пострадавшей семьи. Выяснилось, что он тоже лакомился купленным арбузом.

В магазине, где был приобретен спелый плод, сообщили, что недавно проверяли все партии арбузов. В пресс-службе торговой сети пояснили, что никаких жалоб на продукты не было.

«Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства. Ранее жалоб от покупателей на качество арбузов не поступало», — говорилось в сообщении.

Обстоятельства трагедии уточняются. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области.